빈지노♥미초바, 함께한 12년·결혼 4주년 자축…"군 복무·장거리도 함께 버텼다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 래퍼 빈지노의 아내 스테파니 미초바가 결혼 4주년을 맞아 남편을 향한 변함없는 애정을 드러냈다.

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미초바는 6일 자신의 SNS에 "함께한 지 12년, 결혼한 지 4년(12 years together, 4 years married)"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

그는 "장거리 연애, 군 복무, 낯선 나라로의 이주, 두 마리의 유기견, 집이 된 우리 공간, 그리고 우리 아기까지. 그 사이 수많은 헤어스타일도 함께했다"며 지난 12년의 시간을 돌아봤다.

이어 "그리고 지금도 아침마다 옆에 성빈이(빈지노)가 있다는 게 이렇게 행복하다"며 남편을 향한 애정을 숨기지 않았다.

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공개된 사진에는 두 사람의 지난 시간들이 고스란히 담겼다. 결혼식 당시 환하게 웃고 있는 모습부터 반지를 자랑하는 셀카, 임신 중 다정하게 서로를 바라보는 순간, 아기를 품에 안고 함께한 가족사진까지 공개돼 눈길을 끌었다. 분수 앞에서 서로를 꼭 끌어안은 모습에서는 여전히 신혼 같은 달달한 분위기가 느껴졌다.

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특히 두 사람은 장거리 연애와 빈지노의 군 복무, 한국 정착, 반려견과의 삶, 출산 등 인생의 굵직한 순간들을 함께 견뎌온 시간을 사진과 글로 되새기며 많은 축하를 받았다.

게시물을 접한 팬들은 "정말 아름다운 부부", "12년이 믿기지 않을 만큼 여전히 달달하다", "가족이 된 모습이 보기 좋다", "결혼기념일 축하한다" 등의 반응을 보였다.

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한편 빈지노와 독일 출신 모델 스테파니 미초바는 2015년 공개 열애를 시작했다. 약 7년간의 연애 끝에 2022년 혼인신고를 마쳤으며, 이후 결혼식을 올렸다. 두 사람은 지난해 첫아들을 품에 안으며 부모가 됐다. 현재 미초바는 SBS 예능 프로그램 '골(Goal) 때리는 그녀들'에서 활약 중이다.

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olzllovely@sportschosun.com