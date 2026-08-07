이수현X김민국 스위스 여행, 이 조합 무엇? "父 김성주 라인업 보고 허락했다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 악뮤 이수현이 방송인 김성주의 아들 김민국과 함께 스위스 여행을 가게 된 배경을 설명했다.

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6일 공개된 유튜브 채널 '이수현'에는 '스위스에서 보낸 가장 완벽한 여름 (수현, 승국, 찬영, 민국 4남매 여행)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이수현은 함께 여행을 떠난 이승국, 김민국, 박찬영과 여행 멤버가 어떻게 구성됐는지를 직접 설명했다.

이수현은 먼저 "이번 여행을 함께할 친구가 있냐는 제안을 받았고, 박찬영을 먼저 섭외했다"며 "친한 친구로 생각해 데려오게 됐다"고 밝혔다.

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이어 또 다른 멤버를 고민하던 중 이승국을 떠올렸다고. 그는 "말도 잘하고 여행도 좋아하고 영어도 출중한 사람이라 생각했다"며 "평소 자주 만나는 오버워치 모임 멤버이기도 했다. 막내와 큰형이 함께 있으면 분위기가 잘 맞을 것 같아 제안했는데 흔쾌히 수락했다"고 설명했다.

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특히 가장 관심을 모은 건 김민국의 합류 과정이었다. 이수현은 "사실 민국이를 정말 데리고 가고 싶었다"면서도 "성인이 된 뒤에는 미디어에 많이 나오지 않았기 때문에 부담스러워하지 않을까 조심스러웠다"고 털어놨다.

결국 직접 제안하기보다 이승국을 통해 의사를 먼저 물어봤다고. 이수현은 "혼자 결정할 문제가 아닐 수도 있어서 아버지께도 여쭤봐 달라고 했다"고 말했다.

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이에 김민국은 "아빠에게 누구와 가는지 말씀드렸더니 승국이 형과 수현 누나 이름을 듣고 허락해주셨다"고 밝혔다. 이어 "승국이 형은 예전부터 우리 집에도 놀러 올 정도로 아빠와도 아는 사이였다. 그 라인업이라면 괜찮다고 하셨다"고 당시 상황을 전했다.

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김민국은 여행 출연을 앞두고 적지 않은 고민도 있었다고 고백했다. 그는 "방송은 해봤지만 이런 콘텐츠는 처음이라 어떤 캐릭터를 잡아야 하는지, 어떤 마음으로 가야 하는지 많이 고민했다"고 말했다.

이에 이수현은 "여기는 캐릭터를 만들거나 방송을 하는 곳이 아니라 그냥 여행을 즐기는 모습을 담는 콘텐츠라고 설명했다"며 "편하게 놀다 오자는 분위기였고, 그런 점 때문에 아버지도 허락해주신 것 같다"고 말했다.

김민국 역시 "결과적으로 정말 좋았다"고 만족감을 드러내며 자연스러운 여행 콘텐츠에 대한 애정을 전했다.

한편 김민국은 아버지인 김성주와 2013~2015년 방송된 MBC 가족 예능 '아빠! 어디가?'에 출연해 많은 사랑을 받았으며, 2023년 미국의 명문 사립대학교 뉴욕대 TISCH(영화 전공)에 입학해 화제를 모았다.

olzllovely@sportschosun.com