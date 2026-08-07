차예련 "♥주상욱, '김부장'서 너무 많이 맞아 불쌍"...정성 보양식 내조

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 차예련이 악역 연기로 온몸이 성할 날 없었던 남편 주상욱을 위해 정성 가득한 보양식을 준비했다.

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6일 유튜브 채널 '차장금 차예련'에는 '남편 주상욱이 3그릇 먹은 차장금표 초간단 보양식 레시피! (닭곰탕, 두부조림)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 차예련은 최근 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'에서 악역 주강찬 역을 맡았던 주상욱을 언급하며 "오빠가 욕을 많이 먹고 있다"고 운을 뗐다.

이어 "끝까지 빌런이면 열받는데, 많이 맞아서 너무 불쌍하다고 하더라. 댓글에도 '상욱이 너무 많이 맞으니까 집밥 좀 해달라'는 반응이 정말 많았다"며 "원래는 남실장을 부르려고 했는데 오빠가 제일 좋아하는 닭곰탕을 끓여주려고 한다"고 말했다.

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차예련은 닭 두 마리와 닭다리, 닭가슴살을 듬뿍 넣고 두 시간 가까이 푹 끓인 닭곰탕과 두부조림을 만들며 남편을 위한 보양식 준비에 정성을 쏟았다.

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요리 도중에는 주상욱이 드라마 촬영 당시 겪었던 고충도 털어놨다.

그는 "맞는 연기도 힘들다"며 "온몸에 멍이 들었고, 촬영을 마치면 진통제를 먹고 링거까지 맞으러 갔다"고 밝혔다.

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이어 "감독님도 '너무 나쁜 사람으로 만든 것 아니냐'며 걱정 전화를 하셨다"고 전해 안타까움을 자아냈다.

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완성된 닭곰탕을 맛본 주상욱은 연신 "맛있다"를 외치며 감탄했다. 특히 두부조림까지 곁들여 폭풍 먹방을 펼쳤고, 밥을 연달아 비우며 아내의 손맛에 푹 빠진 모습을 보였다. 결국 세 그릇 가까이 식사를 마친 그는 "정말 잘 먹었다"며 만족감을 드러냈다.

한편 주상욱은 최근 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'에서 냉혹한 악역 주강찬 역을 맡아 강렬한 존재감을 남겼으며, 극 중 거듭되는 액션과 맞는 장면으로 시청자들의 안타까움을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com