'유기농에 진심' 박진영, 추성훈 만나 고삐 풀렸다…日편의점 털고 술판

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[스포츠조선 김준석 기자] 평소 유기농 식단과 철저한 자기관리로 '절제 끝판왕'이라 불리는 가수 겸 프로듀서 박진영이 추성훈을 만나 제대로 고삐를 풀었다.

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편의점 음식은 물론 맥주와 전통주까지 즐기며 "오늘은 유기농이고 뭐고 다 필요 없다"고 선언한 그의 반전 먹방이 웃음을 자아냈다.

6일 유튜브 채널 '추성훈'에는 '절제 끝판왕 박진영이 일본 편의점 먹방하고 술방하는 귀한 영상 ft. 미야코지마'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박진영은 가족들과 일본 미야코지마로 휴가를 왔다가 추성훈과 만났다. 그는 한국에 있으면 가족과 충분한 시간을 보내기 어렵다며 "가족과 시간을 보내려면 무조건 떠나야 한다"고 말해 눈길을 끌었다.

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평소 자기 관리로 유명한 박진영은 편의점에도 거의 가지 않는다고 밝혔다. 그는 "한국에서도 편의점에 잘 안 간다"며 그 이유로 유기농 식단을 꼽았다. 아이들에게는 가끔 편의점 음식을 사주지만 자신은 먹지 않는다고 설명했다.

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그의 하루 루틴도 '절제 끝판왕'답게 철저했다. 박진영은 매일 아침 일어나자마자 체중을 재고, 영어 단어 20개를 외운 뒤 피아노와 노래를 각각 30분씩 연습하고 1시간 30분 동안 운동한다고 밝혔다. 오후 3시 이후에는 칼로리가 있는 음식을 먹지 않고 탄산수와 블랙커피, 녹차 정도만 마신다고 덧붙였다.

하지만 이날만큼은 달랐다. 박진영은 "오늘은 일이니까 유기농이고 뭐고 다 필요 없다"며 오직 맛만 보고 편의점 음식을 고르겠다고 선언했다.

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이어 "사실 자극적인 음식을 정말 좋아한다"며 "단 것, 짠 것, 매운 것을 다 좋아하지만 오래 춤추기 위해 일부러 참는 것"이라고 고백했다.

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박진영은 추성훈이 추천한 우유 푸딩을 맛본 뒤 "우유로 만들 수 있는 최고의 작품"이라며 감탄했다. 카페오레 아이스크림을 먹고는 연신 탄성을 내질렀고, 마지막으로 모찌 슈크림을 맛본 뒤에는 "이거 만든 사람 누구냐", "미쳤다"며 폭발적인 반응을 보였다.

특히 모찌 슈크림에 대해서는 "케이팝스타에 나왔다면 바로 캐스팅이다"라며 "102점"이라는 후한 점수까지 줘 웃음을 자아냈다.

편의점 먹방으로 입맛이 완전히 열린 박진영은 저녁 식사와 술자리까지 이어갔다. 그는 한 달 만에 저녁을 먹는 것이라며 설렘을 드러냈고, 맥주는 무려 6개월 만이라고 밝혔다.

오키나와 생맥주를 마신 박진영은 "오랜만이다"며 감격했고, 이어 지역 전통주인 아와모리까지 맛봤다. 술맛에 흠뻑 빠진 그는 "사람에게 술이 필요한 것 같다", "내일 원래의 나로 돌아갈 수 있을까"라고 말하며 평소 보기 힘든 흥겨운 모습을 드러냈다.

박진영은 음식과 술, 음악이 어우러진 미야코지마의 밤을 만끽하며 "살다 보면 너무 좋아서 시간이 멈췄으면 좋겠다고 생각할 때가 있는데, 지금이 그렇다"고 벅찬 소감을 전했다.

narusi@sportschosun.com