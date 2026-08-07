선우용여 "수억 쓴 명품 구두도 이젠 못 신어"…뇌경색 후 달라진 삶

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 선우용여가 45년 넘게 모아온 명품 구두 컬렉션을 처음 공개하며 뇌경색 이후 완전히 달라진 신발 취향과 인생관을 털어놨다.

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한때 신발에만 수억 원을 쓸 정도로 명품 구두를 사랑했지만, 이제는 "넘어지면 끝"이라며 하이힐 대신 편안한 신발을 선택하게 됐다고 밝혔다.

6일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '신발에만 수억 쓴 선우용여 '박물관급 명품 구두' 컬렉션 최초공개 (50년 모음)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 선우용여는 집 안 곳곳에 보관해온 구두와 운동화, 샌들 등을 하나씩 꺼내며 수십 년 동안 함께한 신발에 얽힌 추억을 들려줬다.

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가장 오래된 구두를 가리킨 그는 "이건 45년 정도 됐을 것"이라며 "그때는 이런 통굽이 유행이었다"고 회상했다.

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또 남편과 함께하던 시절 신었던 구두를 소개하며 "남편이 단정한 스타일을 좋아했다. 미국에서 올 때 이걸 신었던 것 같다"며 "높은 구두를 신으면 사람이 반듯해지고 자신감이 생긴다"고 말했다.

선우용여의 신발장에는 페라가모와 샤넬, 프라다, 브루넬로 쿠치넬리 등 고가 브랜드 제품들이 가득했다.

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그는 "신발은 브랜드를 좀 좋아했다. 특히 페라가모를 좋아했다"고 밝혔고, 35년 된 빨간 구두와 30년 된 구두, 미국에서 가져온 악어가죽 구두 등을 공개해 눈길을 끌었다.

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특히 샤넬 운동화에 대해서는 "처음으로 아들이 미국에서 사준 샤넬"이라며 당시 가격이 약 200만 원이었다고 밝혔다.

또 다른 명품 구두는 170만 원, 샌들은 90만 원에 구매했다며 "내가 미쳤다. 왜 그 돈을 주고 샀는지 모르겠다"고 솔직하게 털어놔 웃음을 자아냈다.

하지만 지금은 상황이 달라졌다. 선우용여는 "뇌경색이 온 뒤부터 굽이 낮아졌다"며 "이제는 무서워서 하이힐을 안 신는다. 내가 넘어지면 그때는 끝이다. 예쁘다는 이유만으로는 신지 않는다"고 말했다.

이어 최근 미국에서 발 모양과 보행 상태를 검사받은 뒤 자신에게 맞는 신발을 신게 됐다며 "나이가 드니 발 건강이 정말 중요하다. 걷지 못하면 끝"이라고 강조했다.

수십 년간 함께한 신발을 바라보던 선우용여는 "이렇게 꺼내놓고 보니 내가 지나온 세월을 말해주는 것 같다"고 감회에 젖었다.

가장 애착이 가는 신발을 묻는 질문에는 "내 자신이 제일 애착이 간다. 신발은 지금 필요해서 신는 것일 뿐, 언젠가는 다 놓고 간다"고 담담하게 답했다.

그러면서도 "이 신발들을 신고 내가 돈을 많이 벌었으니 고맙다. 나를 돈 벌게 해준 신발들"이라며 오랜 세월 자신의 곁을 지켜온 명품 구두들을 향한 애정을 전했다.

narusi@sportschosun.com