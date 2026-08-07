조여정 "365일 다이어트 중…도넛 벌벌 떨며 먹고, 버피 200개 벌 준다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 조여정이 철저한 자기관리 비결을 공개하며 남다른 프로 의식을 드러냈다.

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6일 공개된 유튜브 채널 '만나러 간 김에'에는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 팀과 '만나러 간 김에' 2탄'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 배우 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철이 출연해 각자의 '요즘 가장 큰 고민'을 털어놨다. 이날 제작진은 "'지금 불륜이 문제가 아닙니다. 내 문제는 ○○입니다'를 완성해 달라"는 게임을 제안했다.

이에 조여정은 "제 다이어트가 문제입니다"라고 답했다. 이를 들은 김지훈은 "왜 다이어트를 하냐"고 놀라워했고, 김혜수 역시 "현대 무용을 오래해서 촬영 전에도 다리를 귀 옆까지 올릴 정도로 유연하지 않냐"며 감탄했다. 하지만 조여정은 "체력이 약해서 운동을 열심히 하고, 작품 캐릭터에 맞춰 몸을 계속 만들어야 한다"며 "365일 내내 관리한다"고 밝혔다.

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특히 날씬한 몸매와 달리 의외의 식성을 공개해 눈길을 끌었다. 조여정은 "케이크, 도넛, 짜장면, 피자를 정말 좋아한다"며 "그래서 더 다이어트를 해야 한다"고 웃었다.

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이어 "촬영장 간식차에 도넛이 오면 벌벌 떨면서 먹는다. 매니저와 몰래 먹으러 갈 때도 있다"고 털어놔 현장을 웃음바다로 만들었다.

하지만 먹은 뒤에는 혹독한 자기관리가 이어졌다. 조여정은 "먹은 날에는 운동을 못 했을 경우 버피 테스트를 100개에서 많게는 200개까지 한다"며 "그래도 부족하면 다음 날 촬영장에 가기 전 수영을 한다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 김혜수 역시 "그래서 몸매를 유지하는 것"이라며 감탄을 보냈다.

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조여정은 스스로에게 유독 엄격한 성격도 고백했다. 그는 "사람들은 저를 착하다고 하지만 저는 저 자신에게는 전혀 착하지 않다"며 "스스로 세운 기준을 지키다 보니 지금 하는 일이 고통의 길처럼 느껴질 때도 있다"고 말했다.

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이어 "이걸 하지 않으면 직무유기처럼 느껴진다. 어릴 때부터 일을 시작하면서 누구도 나를 관리해주지 않는다는 것이 가장 두려웠다"며 오랜 시간 이어온 자기관리 습관의 이유를 솔직하게 전했다.

olzllovely@sportschosun.com