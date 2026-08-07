타블로, 연애관 밝히다 딸 하루 얘기에 돌변 "무조건 사랑받아야"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 타블로가 딸 하루를 향한 남다른 부성애를 드러냈다.

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6일 에픽하이의 유튜브 채널에는 '아빠들이 알려주는 사랑 쟁취하는 법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 에픽하이 멤버들은 구독자들이 보낸 다양한 연애 고민 사연을 듣고, 각자의 경험을 바탕으로 솔직한 조언을 전했다.

세 사람은 "내가 좋아하는 사람과 나를 좋아해 주는 사람 중 누구를 만나야 행복할까요?"라는 질문을 받았다.

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이에 미쓰라는 "100% 나를 좋아해주는 사람"이라고 답하며 안정적인 사랑을 선택했다. 반면 타블로와 투컷은 다른 의견을 내놨다. 두 사람은 "나라면 내가 좋아하는 사람을 만날 것"이라고 말해 눈길을 끌었다.

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타블로는 "솔직히 말하면 나를 안 좋아해도 된다"며 "굳이 선택해야 한다면 차라리 나를 안 좋아하고 내가 좋아하는 게 낫다"고 자신의 연애관을 밝혔다.

그러자 제작진은 "딸에게도 그렇게 말할 수 있냐"고 물었고, 이에 투컷은 "딸은 다르지!! 너 좋아하는 사람 만나라고 하지!!"라고 목소리를 높여 웃음을 자아냈다.

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타블로 역시 "내 딸은 미친 듯이 사랑받아야 한다"고 강조하며 아빠로서의 남다른 딸 사랑을 드러냈다.

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한편 타블로는 2009년 배우 강혜정과 결혼해 슬하에 딸 하루를 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com