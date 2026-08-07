'개코 전처' 김수미 "연하가 좋다..상처주는 사람 끊어내야" 솔직 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 뷰티 브랜드 대표 겸 인플루언서 김수미가 자신의 연애관과 인간관계에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

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6일 김수미의 유튜브 채널에는 '오랜만에 하는 무물타임. 전부 알려드려요! 김수미의 Q&A'라는 제목의 영상이 올라왔다.

먼저 김수미는 키와 몸무게에 대한 질문에 "166cm에 현재 47kg이다. 지금 살이 조금 빠졌다"고 밝혔다.

올해 샀던 꿀템에 대한 질문에는 '보조배터리'를 꼽으며 "딸 태이가 너무 많이 써서 더러워졌다"고 딸을 언급해 눈길을 끌었다.

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또 인간관계에 대한 질문에는 단호한 조언을 남겼다. 김수미는 "상대방에게 무례하게 지적하는 사람은 어떻게 대응해야 할까요?"라는 질문에 "그런 사람이랑 안 만나면 되는거 아니냐. 나는 상처받고 끝나는 스타일이다"라고 자신의 성향을 털어놨다.

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이어 "본인에게 상처 주고 스트레스 주고 무례한 사람들은 끊어내야 하는 것 같다. 그게 누가 됐든"이라고 강조해 눈길을 끌었다.

또 '연상, 동갑, 연하' 중에서 누가 좋으냐는 질문에는 "연하가 좋다"고 수줍게 답해 눈길을 끌었다.

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한편 김수미는 지난 1월, 다이나믹듀오 멤버 개코와의 이혼을 발표했다. 두 사람은 2011년 결혼해 1남 1녀를 두었지만, 결혼 15년 만에 결국 결별하게 됐다. 이들은 이혼 후에도 부모로서의 책임과 역할은 변함없이 함께 이어갈 예정이라고 밝혔다.

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jyn2011@sportschosun.com