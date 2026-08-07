장윤정, 김경욱 'T팬티' 발언에 성희롱 지적 "묻지도 않았는데, 조심하라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 장윤정이 성희롱에 대한 자신의 생각을 솔직하게 밝혔다.

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지난 6일 유튜브 채널 '장공장 장윤정'에는 '시니어 연애 특강 그리고 플러팅'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장윤정은 김와일드욱 캐릭터로 분한 김경욱, 기필삼촌으로 변신한 김해준을 초대해 유쾌한 입담을 펼쳤다. 직접 이북식 찜닭을 준비한 것은 물론, 아이들이 실제 사용하는 간이 수영장까지 설치해 한여름 휴가 분위기를 연출했다.

이를 본 김경욱은 "저희 때문에 이렇게 세팅해주신 거냐"라고 물었고, 장윤정은 "이거 실제로 집에 있는 우리 애들 수영장이다. 실제로 쓴다"라고 답했다.

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김경욱은 "여기서 태닝하면 딱 좋겠다. 수영하다 물 버리고 태닝하면 좋을 것 같다"며 상상에 빠졌고, 이어 "T팬티 입고 엉덩이 딱…"이라고 말해 장윤정을 당황하게 만들었다.

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장윤정은 "예? T팬티요?"라며 놀란 표정을 지었고, 김경욱은 "왜 그러냐. 오늘도 전 T팬티 입고 왔다"라고 농담을 이어갔다.

이에 장윤정은 "묻지도 않았는데 그런 것도 성희롱이다. 조심하라"라고 단호하게 말했고, 김경욱은 "규제가 왜 이렇게 많냐. T팬티 입은 걸로 뭐라 그러냐"라며 억울해했다.

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그러자 장윤정은 "묻지도 않았는데 '나 T팬티 입었다' 이게 문제"라며 "여자가 '저 노브라예요'라고 하면 남자들도 불쾌할 수 있다"라고 자신의 생각을 설명했다.

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이를 듣던 김해준은 "하나도 안 불쾌한데요?"라고 재치 있게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 김경욱 역시 "아싸"라고 맞장구를 치며 폭소를 자아냈다.

김해준이 "각자의 자유다"라고 말하자 김경욱은 "그 정도는 이야기해 달라"고 너스레를 떨었고, 장윤정은 "서로 서로 좋으면 가능하다"라고 이해했다. 다만 김경욱은 "죄송하다. 술자리다 보니 제가 도를 넘었다"라고 사과하며 이야기를 마무리했다.