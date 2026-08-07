'박위♥' 송지은, 타인 평가에 휘둘리지 않는 이유 "나 자신을 사랑"(기획강연 청년에게)

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[스포츠조선 김소희 기자] 크리에이터 박위와 가수 겸 배우 송지은이 시련을 딛고 삶을 사랑하게 된 과정을 진솔하게 털어놓는다.

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오는 9일 방송되는 EBS '기획강연 청년에게'에서는 학교라는 울타리를 벗어나 자신만의 길을 찾고 있는 청소년과 청년들을 위한 특별한 강연이 펼쳐진다. 전신마비라는 절망을 희망으로 바꾼 크리에이터 박위와 타인의 시선에서 벗어나 자신을 사랑하는 법을 배운 가수 겸 배우 송지은이 강연자로 나서 따뜻한 응원의 메시지를 전할 예정이다.

먼저 '당신의 삶은 이미 기적입니다' 편에서는 박위가 하루아침에 전신마비 장애인이 된 이후 절망을 딛고 다시 삶을 일으켜 세운 과정을 들려준다.

사고 직후 모든 것을 잃었다고 생각했던 순간부터 가족의 헌신과 재활을 통해 조금씩 일상을 되찾아간 시간, 휠체어를 밀며 독립을 향해 한 걸음씩 나아갔던 과정까지 자신의 경험을 솔직하게 털어놓는다.

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박위는 자신이 겪은 고난이 오히려 다른 사람을 사랑하고 희망을 전하는 삶의 출발점이 됐다고 말한다. 이어 "기적은 특별한 일이 아니라 지금 우리가 살아가는 하루하루"라며 현재 자신에게 주어진 삶을 감사히 바라보는 태도의 중요성을 청년들에게 전한다.

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이어지는 '사랑받는 사람이 아니라, 나를 잃지 않는 사람으로' 편에서는 송지은이 자신의 이야기를 들려준다.

어린 시절 노래를 사랑했던 소녀가 가수라는 꿈을 이루기까지의 과정은 물론, 화려한 무대 뒤에서 타인의 평가에 흔들리며 자신을 잃어갔던 시간도 담담하게 고백한다.

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그룹 시크릿으로 데뷔해 많은 사랑을 받았지만, 대중의 시선과 끊임없는 평가 속에서 점차 지쳐갔고 활동 공백기에는 집 밖으로 나가지 못할 만큼 힘든 시간을 보냈다고 털어놓는다.

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하지만 산책과 소소한 일상을 통해 스스로를 다시 돌아보며 삶의 중심을 타인이 아닌 자신에게 되돌려놓았다고 이야기한다. 송지은은 "타인의 평가에 여러분의 가치를 쉽게 내어주지 않았으면 좋겠다"며 "나를 사랑할 줄 알아야 나를 지킬 수 있다"고 따뜻한 응원의 메시지를 건넨다.

특히 실제 부부인 박위와 송지은은 녹화 내내 서로의 강연을 누구보다 진지하게 경청하며 깊은 공감과 응원을 보냈다는 후문이다. 각자의 아픔을 극복해온 두 사람의 진심 어린 이야기는 현장에도 잔잔한 울림을 전했다.

고난 속에서도 삶을 포기하지 않고 희망을 선택한 박위와, 흔들림 끝에 비로소 자신을 사랑하는 법을 깨달은 송지은의 진솔한 이야기는 오는 9일 오전 11시 55분 방송되는 EBS '기획강연 청년에게'에서 만나볼 수 있다.

한편 EBS '기획강연 청년에게'는 한국경제인협회(FKI), 하나금융그룹, 한국청소년상담복지개발원이 함께 제작했으며, 매주 일요일 오전 11시 55분 EBS 1TV와 토·일요일 오후 12시 40분 EBS 2TV에서 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com