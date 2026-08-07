전현무, 전여친 폭로 "집착·통제 심해, 친구들과 인연까지 끊어"(내가만난사이코패스)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 전현무가 집착이 심한 전연인 때문에 친구들과 연락까지 끊었던 충격적인 연애사를 공개한다.

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MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스(이하 '내사패')'는 사이코패스, 소시오패스, 나르시시스트 등 우리 주변에 숨어 있는 반사회적 인격들과 마주한 실제 경험담을 다루는 실화 기반 스릴러 토크 프로그램이다. 현실에서 벌어진 믿기 힘든 사건을 재구성해 경각심을 전하는 동시에 출연진의 생생한 반응과 전문가의 분석을 더하며 넷플릭스 대한민국 오늘의 TOP10 예능 부문 1위를 기록하는 등 뜨거운 화제몰이를 이어가고 있다.

오는 9일(일) 방송되는 '내사패' 5회에서는 '연애의 발견'을 주제로 사랑을 가장해 상대를 지배하고 이용했던 사이코패스들의 충격적인 실화를 조명한다. 이날 방송에는 강호순, 오원춘, 김길태 등 대한민국 대표 강력범죄 피의자들을 직접 조사했던 김미영 진술분석가가 출연해 사이코패스들의 심리와 가스라이팅 수법을 분석한다.

특히 전현무는 한 연인의 집착과 통제 과정을 지켜보던 중 "내가 그런 사람이었다"라며 과거 연애 경험을 솔직하게 털어놔 모두를 놀라게 한다. 전현무는 "어디를 가든 화상 전화를 했다"라며 친구들을 일일이 확인시켜야 했고 결국 친구들과 연락까지 끊겼던 사연을 고백한다. 이어 "헤어지고 나서 제일 많이 들었던 말이 '현무야 웰컴백'이었다"라고 밝혀 모두를 안타깝게 만든다. 급기야 사연을 지켜보다 눈시울까지 붉힌 전현무는 "유경험자로서 말씀드리는데 저건 사랑이 아니다"라고 단언한다. 과연 전현무를 울컥하게 만든 사건의 전말에 궁금증이 쏠린다.

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이와 더불어 김미영 진술분석가는 "네 명 중 가장 사기꾼 기질이 다분한 사람은 누구냐"라는 질문에 날카로운 추리 끝에 전현무와 규현을 꼽아 모두를 놀라게 한다. 예상치 못한 분석 결과에 규현은 "난 사이코패스에 사기꾼까지냐"라며 당황해 웃음을 안긴 가운데 두 사람이 꼽힌 이유는 무엇일지, 넉살과 허영지는 어떤 결과를 받아들었을지 관심이 집중된다.

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그런가 하면 허영지는 충격적인 실화를 지켜보다 "아 왜 그래!"를 외치며 '입틀막 비명'을 터트린다. 이날 녹화에서는 사랑을 이용한 가스라이팅부터 보험금을 노린 잔혹한 100일 기념일, 심지어 입양한 아들을 연인으로 삼았다가 보험금을 위해 살해한 충격적인 사건까지 상상을 뛰어넘는 실화들이 연이어 공개되는 상황. 과연 허영지를 경악하게 만든 실화는 무엇일지 본 방송을 향한 궁금증을 높인다.

제작진은 "'연애의 발견' 편에서는 사랑과 집착, 그리고 통제를 구분하지 못하는 순간 얼마나 위험한 관계가 시작되는지를 실제 사건을 통해 조명한다"라며 "누구에게나 일어날 수 있는 위험 신호를 함께 확인해 보시길 바란다"라고 전했다.

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한편 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스' 5회는 8월 9일(일) 밤 10시 20분 방송된다.