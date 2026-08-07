'러브캐쳐2' 장연우, '33세 요절' 사촌형 부고 전하며 오열.."삼촌 아들은 내가 할게"

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[스포츠조선 박아람 기자]배우 장연우가 세상을 떠난 사촌 형을 향한 그리움을 전하며 추모의 마음을 전했다.

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7일 장연우는 개인 계정에 사촌 형의 부고를 알렸다. 함께 공개한 유골함 사진에는 고인이 1994년생으로, 지난 6월 3일 향년 33세의 나이로 별세했다는 내용이 담겼다.

장연우는 "형아, 애기때 부터 같이 할머니집에서 자라 친형보다 친형같았던 형아 내가 바로 보러왔어야 했는데 늦게 와서 미안해"라며 안타까운 마음을 드러냈다.

이어 "할머니가 늘 그렇게 단디하라했는데, 소식들은 날 울만큼 울어서 오늘은 괜찮을 줄 알았는데 못난 꼴을 보여 버렸네"라며 "나이를 먹어도 형 앞에선 그냥 어린 동생인가보다"고 적었다.

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또 "삼촌 아들은 내가 할게 걱정말고 편안히 지내"라는 말로 고인을 향한 마지막 인사를 전해 먹먹함을 더했다.

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한편 장연우는 2019년 엠넷 연애 예능 '러브캐쳐2'에 출연하며 얼굴을 알렸고, 2021년 웹드라마 '그녀의 가스라이팅'으로 배우 활동을 시작했다. 이후 영화 '넘버원', 드라마 '너는 나의 봄', '스물다섯 스물하나', '빌런의 나라', '맨 끝줄 소년' 등에 출연하며 작품 활동을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com