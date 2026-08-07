이보희, 67세 안 믿기는 근황.."살 안 찌는 체질, 피부는 집에서 셀프 관리"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이보희가 67세에도 변함없는 동안 비결을 공개했다.

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최근 이보희의 유튜브 채널에는 '안녕하세요, 배우 이보희입니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이보희는 여전히 우아한 미모를 유지하는 비결에 대해 "저는 원래 살이 잘 안 찌는 편이다. 살이 찌지 않으면 외모도 크게 변하지 않는다. 나름 스트레칭도 하고 요가도 오래 했고, 몸을 많이 움직인다. 집에서 가만히 있는 스타일이 아니라 어디든 나가야 한다"라고 말했다.

특별한 식단 관리는 하지 않지만, 늦은 시간에는 음식을 먹지 않는다고 밝혔다. 그는 "잘 먹고 많이 먹는 편이다. 다만 저녁을 먹고 나면 그 이후에는 아무것도 먹지 않는다. 배가 고파도 참는다. 먹고 자면 속이 불편해서 안 먹는다"라고 말했다.

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셀프 피부 관리법도 공개했다. 그는 "예전에 기미가 엄청 많아서 집에서 직접 관리했다. 시장에서 재료를 사 율무팩을 만들어 거의 매일 했는데, 기미가 완전히 없어지진 않았지만 나중에 보니 그래도 도움이 됐더라"라고 말했다.

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이어 "꿀, 요구르트, 레몬 등을 섞어 팩도 만들어봤다. 좋다고 하면 다 해보고 꾸준히 실천하는 편이다. 이렇게 관리한 지도 20년이 넘었다"라고 덧붙였다.

그는 셀프 경락으로 얼굴 마사지도 한다면서 "이렇게 하면 거울을 봐도 덜 심란해지더라"라며 웃었다.

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한편 이보희는 1959년 생으로 올해 나이 67세다. 지난해 KBS2 드라마 '여왕의 집'에 출연했다.

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joyjoy90@sportschosun.com