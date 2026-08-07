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이보희, 67세 안 믿기는 근황.."살 안 찌는 체질, 피부는 집에서 셀프 관리"

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이보희, 67세 안 믿기는 근황.."살 안 찌는 체질, 피부는 집에서 셀프 관리"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 이보희가 67세에도 변함없는 동안 비결을 공개했다.

최근 이보희의 유튜브 채널에는 '안녕하세요, 배우 이보희입니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이보희는 여전히 우아한 미모를 유지하는 비결에 대해 "저는 원래 살이 잘 안 찌는 편이다. 살이 찌지 않으면 외모도 크게 변하지 않는다. 나름 스트레칭도 하고 요가도 오래 했고, 몸을 많이 움직인다. 집에서 가만히 있는 스타일이 아니라 어디든 나가야 한다"라고 말했다.

이보희, 67세 안 믿기는 근황.."살 안 찌는 체질, 피부는 집에서 셀프 관리"

특별한 식단 관리는 하지 않지만, 늦은 시간에는 음식을 먹지 않는다고 밝혔다. 그는 "잘 먹고 많이 먹는 편이다. 다만 저녁을 먹고 나면 그 이후에는 아무것도 먹지 않는다. 배가 고파도 참는다. 먹고 자면 속이 불편해서 안 먹는다"라고 말했다.

셀프 피부 관리법도 공개했다. 그는 "예전에 기미가 엄청 많아서 집에서 직접 관리했다. 시장에서 재료를 사 율무팩을 만들어 거의 매일 했는데, 기미가 완전히 없어지진 않았지만 나중에 보니 그래도 도움이 됐더라"라고 말했다.

이어 "꿀, 요구르트, 레몬 등을 섞어 팩도 만들어봤다. 좋다고 하면 다 해보고 꾸준히 실천하는 편이다. 이렇게 관리한 지도 20년이 넘었다"라고 덧붙였다.

그는 셀프 경락으로 얼굴 마사지도 한다면서 "이렇게 하면 거울을 봐도 덜 심란해지더라"라며 웃었다.

한편 이보희는 1959년 생으로 올해 나이 67세다. 지난해 KBS2 드라마 '여왕의 집'에 출연했다.

joyjoy90@sportschosun.com

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