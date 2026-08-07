후덕해진 고경표, 다이어트 대신 올블랙 고집 "말라보여"(나혼산)

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[스포츠조선 김소희 기자] 건국대학교 영화학과 동문이자 16년지기 배우 류혜영과 고경표가 '찐친룩'을 보여줘 눈길을 모은다.

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오늘(7일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 류혜영이 16년 지기 찐친 고경표와 추억 토크를 펼치는 모습이 공개된다.

공개된 사진 속에는 류혜영과 고경표가 서울 도심을 걸으며 한여름을 온몸으로 만끽하는 모습이 담겨 있다. 두 사람은 블랙 선글라스와 티셔츠 등 똑 닮은 블랙의 '찐친룩'으로 묘한 케미를 발산한다. 고경표는 '찐친룩'에 대한 숨은 비밀도 공개하는데, "말라보이거든"이라며 자신의 패션이 '행복 감추기' 패션이라고 해 폭소를 안긴다.

류혜영은 "둘이 만나면 하염없이 걸어요"라며 고경표와 자주 산책을 하며 이야기를 나눈다고 밝힌다. 이번엔 류혜영이 준비한 코스로 걷기 시작하는데, 내려 쬐는 한낮의 햇볕에도 땀을 흘리면서도 두 사람은 "최고의 여름이야"라고 입을 모은다.

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한참을 걷던 고경표는 거리를 걷는 학생들을 보며 "우리를 알아볼까?"라고 하더니, 스스로 선글라스를 벗고 먼저 해맑게 인사를 건넨다. 갑작스런 선 인사에 놀라며 꺄르르 웃는 학생들의 반응에 고경표는 만족한 미소를 짓는다. 거리에 행복을 전파하는 고경표의 '아무 인사(?)'가 계속되자, 류혜영은 놀라움과 감탄에 웃음을 터트린다.

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예측불가 토크를 펼치며 한참을 걷던 류혜영과 고경표가 드라마 '내 이름은 김삼순'에 등장했던 일명 '삼순이 계단'에 오르는 모습도 공개되는데, 예상치 못한 심쿵(?) 모멘트가 펼쳐진다고 어떤 상황들이 벌어질지 궁금증을 끌어올린다.

'찐친' 류혜영과 고경표의 한여름 산책 현장은 오늘(7일) 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.