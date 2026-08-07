홍서범·조갑경, 아들 불륜 책임 인정 후 첫 근황 ‘포착’..밝은 미소

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 남궁옥분이 홍서범·조갑경 부부의 근황을 공개했다.

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지난 6일 남궁옥분은 개인 계정에 "광화문에서 뭉쳤다. 북악산, 인왕산, 멀리 북한산까지 품고 있는 청와대! 그 앞으로 광화문이 내려다보이는 곳에서의 저녁은~ 굿굿굿"며 "가을 행사 준비로 만났고 맛있는 저녁식사는 자랑해야겠기에...ㅋㅋㅋ"라는 글과 함께 사진·영상을 게재했다.

이어 "존경하고 사랑하는 권성희언니! 그리고 홍서범, 조갑경! 훌라훌라 현숙! 건아들 곽종목! 오랜만에 본 박진선! 9시 넘어까지 이런저런 얘기로 제법 하나가 되었다. 우리가 무슨 일을 하든지 잘~될 것을 알기에 홍서범을 단장으로 우린 하나되기로~~♡"라고 덧붙였다.

공개된 영상에는 홍서범·조갑경 부부가 지인들과 함께 식사를 즐기며 밝은 표정을 짓는 모습이 담겼다. 남궁옥분이 카메라를 비추자 조갑경은 브이(V) 포즈를 취하며 환한 미소를 보이기도 했다.

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한편 홍서범·조갑경 부부 아들과 전 며느리 A씨의 사실혼 파기 손해배상 소송은 대법원으로 넘어갔다. 1·2심은 아들의 불륜 책임을 인정해 위자료 3000만 원과 월 80만 원의 양육비 지급을 판결했지만, A씨가 이에 불복해 상고했다. 홍서범·조갑경 부부는 공식 사과와 함께 아들의 법적 의무 이행을 약속했으나, A씨는 진정성이 없는 사과라며 반박하며 갈등이 이어지고 있다.

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tokkig@sportschosun.com