'원정도박→파산·이혼' 황기순, 재혼후 달라졌다 "♥아내가 인생 행복 안겨줘"(데이앤나잇)

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[스포츠조선 김소희 기자]황기순이 재혼한 아내와 훈남 아들을 공개하며 행복한 재혼생활을 자랑했다.

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황기순은 오는 8일(토) 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 37회에서 "나는 재혼으로 너무나 큰 보상을 받았다"라며 각별한 진심을 터트린다. 황기순은 "뭐 더 이상 설명을 할 수 없다. 아들이 아내를 닮아서 지금 17살인데 키가 무려 183cm이다. 그리고 체중도 좀 나가고 완전 근육질 체격에 어깨까지 떡 벌어졌다"라고 쉴 새 없이 아들 자랑을 쏟아낸다.

특히 황기순은 "아내의 흠을 잡으라고 하면 없다"라고 자신의 인생에 행복을 안겨준 아내에 대한 사랑을 내비치고, 이어 "나보다 키가 큰 건 흠이다. 붙어 다니면 내가 작아 보이기 때문에 아내가 떨어져 다닌다"라며 극찬을 터트린다. 황기순의 팔불출 사랑꾼 면모가 현장을 훈훈하게 만든다.

김정렬은 중학교 시절 세상을 떠난 아버지에 대한 가슴 아픈 기억으로 인해 숨은 선행을 하는 먹먹한 사연을 밝힌다. 김정렬은 "아버지가 돌아가셨을 때 집에 돈이 없어서 돈을 빌려서 관을 샀다"라며 "그게 한이 맺혀서 무연고자들을 위해 직접 관을 제작하게 됐다"라며 관을 기부하게 된 특별한 계기를 설명한다. 무엇보다 김정렬은 "전통 목공 방식에 의한 못을 사용하지 않는 짜맞춤 방식으로 관을 짠다"라고 밝혀 모두를 감탄하게 한다.

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이를 들은 44년 우정 황기순은 "원래 '내 관 짜는 거야'라고 했다"라며 처음 듣게 된 김정렬의 숨은 선행에 대해 놀라움을 감추지 못한다. 하지만 뭉클한 분위기도 잠시, 김정렬은 갑자기 김주하를 향해 "관 하나 짜 드릴까?"라고 묻는가 하면, 문세윤을 향해 "여기는 대자로 해야 돼. 큰 거로 해야 된다고"라며 천생 코미디언다운 능청스러운 입담을 과시해 현장을 초토화시킨다.

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MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

한편 황기순은 1997년 필리핀으로 원정 도박을 떠났다가 파산하고 한동안 현지에서 노숙자 생활을 했다. 그는 정부의 해외 도박사범 사면 조치와 지인들의 도움을 받아 귀국해 재기에 성공했다. 이후 도박중독 방지 캠페인 등에 앞장서고 있으며, 꾸준한 봉사활동을 펼치고 있다.

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황기순은 재기 후 2005년 재혼해 2009년 득남했다.