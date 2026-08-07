52세 한고은, 오십견으로 고생.."한쪽 어깨로 가방 못 메, 너무 아프다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 한고은이 오십견 통증을 호소, 50대에 접어든 후 몸의 변화를 언급했다.

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6일 '고은언니 한고은' 유튜브 채널에는 '50대 한고은이 남편과 아침에 먹는 초간단 건강 계란 요리 (+청담동 최애 콩국수)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한고은은 50대에 접어든 뒤 달라진 몸의 변화를 언급했다. 그는 "요즘 드라마 촬영을 하면 선배님들 생각이 많이 난다. 그 연세에 긴 촬영 시간을 기다리는 게 정말 힘든 일이셨겠구나 싶더라. 아침에 일어나는 것도 힘들고, 내 몸이 내 몸 같지 않다. 많은 생각이 든다"라며 과거 선배들의 고충을 이제야 이해하게 됐다고 털어놨다.

오십견으로 인한 어깨 통증도 고백했다. 한고은은 "(반려견 전용) 가방을 원래 한쪽 어깨로 메고 다녔는데, 오십견이 와서 어깨가 너무 아프다"라고 말했다. 이어 "한쪽으로 메는 게 불가능해 양쪽으로 멜 수 있는 가방을 새로 샀다. 아이들도 더 안정감을 느끼는 것 같다"라고 덧붙였다.

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한편 한고은은 1975년 생으로 올해 나이 51세다. MBC 드라마 '가족관계증명서'에 출연 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com