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52세 한고은, 오십견으로 고생.."한쪽 어깨로 가방 못 메, 너무 아프다"

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52세 한고은, 오십견으로 고생.."한쪽 어깨로 가방 못 메, 너무 아프다"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 한고은이 오십견 통증을 호소, 50대에 접어든 후 몸의 변화를 언급했다.

6일 '고은언니 한고은' 유튜브 채널에는 '50대 한고은이 남편과 아침에 먹는 초간단 건강 계란 요리 (+청담동 최애 콩국수)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한고은은 50대에 접어든 뒤 달라진 몸의 변화를 언급했다. 그는 "요즘 드라마 촬영을 하면 선배님들 생각이 많이 난다. 그 연세에 긴 촬영 시간을 기다리는 게 정말 힘든 일이셨겠구나 싶더라. 아침에 일어나는 것도 힘들고, 내 몸이 내 몸 같지 않다. 많은 생각이 든다"라며 과거 선배들의 고충을 이제야 이해하게 됐다고 털어놨다.

52세 한고은, 오십견으로 고생.."한쪽 어깨로 가방 못 메, 너무 아프다"

오십견으로 인한 어깨 통증도 고백했다. 한고은은 "(반려견 전용) 가방을 원래 한쪽 어깨로 메고 다녔는데, 오십견이 와서 어깨가 너무 아프다"라고 말했다. 이어 "한쪽으로 메는 게 불가능해 양쪽으로 멜 수 있는 가방을 새로 샀다. 아이들도 더 안정감을 느끼는 것 같다"라고 덧붙였다.

한편 한고은은 1975년 생으로 올해 나이 51세다. MBC 드라마 '가족관계증명서'에 출연 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com

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