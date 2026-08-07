최정윤, 재혼 후 10세 딸에게 생긴 변화 "아빠 생기고 나서 물 공포증도 사라져"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 최정윤이 재혼 후 달라진 딸의 모습을 전했다.

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6일 유튜브 채널 '맘대로 뛰는 최정윤'에는 '윤소이, 투잡으로 운영하는 '성수고등어' 방문했습니다 "웨이팅 왜 이렇게 길어? 이러다 100억짜리 건물까지 사겠어!"'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 윤소이는 배우로 활동하며 생선구이 가게를 운영하는 이유에 대해 "여러 가지 도전해보고 움직여볼 수 있는 원동력은 아이인 것 같다"고 말했다.

그는 "원래대로 내가 자는 모습만 보여주면 아이도 평생을 잘 것만 같았다. 내가 배달시켜 먹으면 아이도 배달시켜먹는 거에 익숙해질 거고, 내가 요리를 즐겁게 하면 아이도 그 문화에 익숙해질 거 같아서 보여주는 거로 해보고 있는 중"이라고 설명했다.

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최정윤은 "나는 내 마음속에도 아이를 위한 게 있지만 그냥 내가 열심히 살아야겠다는 마음이 장착돼 있는 과인 것 같다"고 밝혔다. 이에 윤소이는 "언니는 바지런하다. 가만히 안 있지 않냐"며 "나는 계속 누워서 쉴 수 있다"며 웃었다.

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그러자 최정윤은 "너는 키를 얻었기 때문에 괜찮다. 나는 그게 너무 부럽다. 나도 만약에 낮잠 자서 키가 클 수 있었다면 하루 종일 잤을 거다"라며 큰 키에 대한 부러움을 드러냈다.

그러면서 "우리 (딸)지우가 키가 컸으면 좋겠다. 우유도 너무 잘 먹는데도 키가 안 큰다. 우리 애는 안 먹는 편은 아닌데 유전은 유전인 것 같다"고 털어놨다.

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또 최정윤은 "확실한 건 내가 어렸을 때 내가 물을 무서워해서 아이랑 물에서 놀 수 있는 게 한계가 있었다. 그러니까 애도 물을 무서워했다"고 말했다.

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이어 "나중에 친구들, 아빠들과 물놀이하더니 좀 용기가 생겼는데 완벽히 아빠가 생기고 나서는 물에 막 집어 던지니까 지금은 물개다. 물에서 안 나온다"며 새아빠를 만난 후 달라진 딸의 모습에 흐뭇한 미소를 지었다.

한편 최정윤은 2011년 이랜드그룹 부회장의 장남이자 그룹 이글파이브 출신 윤태준과 결혼해 딸을 품에 안았지만, 2022년 이혼했다. 이후 지난 2월 5세 연하의 비연예인과 재혼 소식을 전하며 새로운 출발을 알렸다.