유재석, 기록적 폭염에도 웃는 참 방송인..멤버들은 "아유 더워!"(놀뭐)

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[스포츠조선 김소희 기자] '유재석이 무더위에도 지치지 않는 체력을 자랑한다.

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오는 8일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'는 유재석(폐오르간), 하하(늙은 섞박지), 허경환(잔땀), 주우재(이윤석), 정준하(강남역 변우석)의 '쉼표, 클럽' 여름 정모 편으로 꾸며진다.

지난 4월 봄 정모 이후 오랜만에 뭉친 '쉼표, 클럽' 회원들은 반갑게 출석 체크를 한다. 하지만 푹푹 찌는 무더위는 여름 정모의 최대 복병이 된다. 유재석은 무더위에 더해진 정준하의 코를 찌르는 향수 냄새에 "향수를 왜 이렇게 뿌려요"라고 외치며 '예민 모드'를 발동한다.

향수 냄새에 고통받던 유재석은 정신을 차리고 시샵으로서 오늘 일정을 브리핑한다. 회원들은 일정표가 없다는 공지에 술렁이고, 유재석은 "5만 원 회비 내고 너무 까탈스럽다"라면서, "오늘 코스는 자신 있다"라고 호언장담한다.

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폭염에 한껏 예민해진 회원들은 유재석을 따라 찜통더위를 뚫고 이동하는데, 혼자만 신난 유재석의 발걸음에 아우성이 터져 나온다. 게다가 한참을 걸어도 목적지가 나오지 않자, 회원들의 얼굴에서 땀이 폭포수처럼 쏟아진다. 또 살갗만 스쳐도 "어휴, 더워!"라고 호들갑을 떨면서 짜증을 쏟아낸다.

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과연 유재석은 불쾌지수가 최고조에 달한 회원들을 웃게 만들 수 있을까. '쉼표, 클럽' 여름 정모가 펼쳐질 MBC '놀면 뭐하니?'는 8월 8일 토요일 오후 6시 30분 방송된다.