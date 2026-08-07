박서진, 성형에 1억 쏟더니 취미에 2천만원 투자 "소비부터 다이어트 해야"(살림남)

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[스포츠조선 김소희 기자]'취미 과소비러' 박서진이 소비 다이어트에 돌입했다.

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오는 8일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 취미 생활에 아낌없이 투자해 온 박서진이 동생 효정과 함께 추억의 프로그램 '만 원의 행복'을 2026년 버전으로 선보인다.

이날 효정은 집 현관 앞을 가득 메운 택배 상자를 발견하고 박서진의 심상치 않은 소비 생활을 지적한다. 최근 민화 그리기에 푹 빠진 박서진은 고가의 종이부터 수백 개의 붓과 물감까지 빼곡하게 들어찬 취미방을 공개해 모두를 놀라게 한다. 특히 지금까지 취미방에 쏟아부은 금액만 약 2천만 원에 달한다는 사실이 밝혀지자 스튜디오에서도 놀라움을 감추지 못한다.

이를 지켜본 효정은 "오빠는 소비부터 다이어트해야 한다"며 소비 습관 개선 프로젝트를 제안한다. 이에 두 사람은 2026년 물가를 반영한 '1만 6500원의 행복'에 도전, 제한된 금액 안에서 식비와 교통비를 해결하며 하루를 보내기로 한다. 시작부터 철저하게 도시락과 물까지 챙겨 나온 효정과 달리 맨몸으로 집을 나선 박서진은 예상치 못한 난관을 연이어 마주하며 짠내 나는 하루를 시작한다.

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스케줄을 위해 KBS로 향한 박서진은 예상치 못한 지출이 이어지며 지갑 사정이 바닥을 드러내기 시작한다. 급기야 직접 돈벌이에 나선 박서진은 민화를 배우며 갈고닦은 그림 실력을 발휘해 KBS 희극인실에서 즉석 캐리커처 그리기에 나선다. "돈만 주시면 다 그려드리겠다"며 희극인들을 상대로 본격 영업에 나선 박서진은 예상 밖의 그림 실력으로 웃음을 안긴다.

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그런데 돈을 벌러 간 희극인실에서 뜻밖의 핑크빛 기류가 포착된다. 앞서 이상형으로 '개그우먼'을 꼽았던 박서진은 현장에서 즉석 이상형 선택에 나서며 묘한 분위기를 자아낸 것. 과연 32년 모태솔로 박서진의 마음을 사로잡은 주인공은 누구일지 궁금증을 자아낸다.

현실 남매의 좌충우돌 절약 도전기는 오는 8일(토) 밤 10시 35분 방송되는 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com