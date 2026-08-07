‘태도 논란’ 정준원, '놀면'만 문제였나..과장된 표정·몸짓으로 현장 '웃음바다'

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 정준원이 재치 있는 '연기 챌린지'로 색다른 매력을 뽐냈다.

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지난 6일 데일리패션뉴스 공식 계정에는 "POV: 배우들의 연기 1일 차 메소드 연기"라는 문구와 함께 영상이 공개됐다.

영상에는 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에 출연 중인 배우 공효진, 정준원, 이상이가 다양한 상황극을 소화하는 모습이 담겼다.

정준원은 '배우 연기 1일 차, 내 아내가 킬러일 때'라는 설정을 받자 "내 아내가 킬러라고요? 으아아아"라고 외치며 온몸을 떨고 크게 당황하는 연기를 선보였다. 그는 과장된 표정과 몸짓으로 상황을 실감 나게 표현해 현장을 웃음바다로 만들기도 했다.

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영상을 공개한 데일리패션뉴스는 "정준원 배우의 깜짝 놀라는 장면이 너무 인상적이었다. 감동받아 눈물까지 났다"며 유쾌한 반응을 남겼다.

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한편 정준원은 지난 1일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에 공효진과 함께 출연해 드라마를 홍보했다. 당시 긴장한 기색이 역력한 모습으로 말수가 적었고, 일부 시청자들은 다소 소극적인 태도였다는 반응을 보이기도 했다.

정준원이 출연하는 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'는 지난 7월 31일 첫 방송돼 시청자들과 만나고 있다.

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tokkig@sportschosun.com