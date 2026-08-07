'박용근♥' 48세 채리나, 7년간 시험관 실패만 4번 "최근 자궁근종 수술까지"(터치미)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 채리나가 시험관 실패로 인한 상처를 털어놓는다.

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오늘(7일) 저녁 8시 방송되는 채널A '뷰티 클리닉 터치미' 3회에서는 90년대 가요계를 휩쓴 원조 걸크러시 디바, 룰라 채리나가 출연한다. 무대 위 강렬한 카리스마와 달리, 피부 건강 악화로 카메라를 정면으로 마주하는 것조차 부담스러워졌다는 채리나의 속사정이 공개돼 궁금증을 자아낸다.

이날 채리나는 피지가 보일 때마다 사용하는 '애착 압출기'를 직접 꺼내며 거침없는 셀프 피부 관리 일상을 보여준다. 수시로 피지를 짜는 습관부터 빨대 사용, 입술을 반복해서 씹는 행동까지 이어지자 안현모와 김지민은 예상하지 못한 피부 관리법에 놀라움을 감추지 못한다.

웃음으로 가득했던 관찰 영상은 채리나의 뜻밖의 고백으로 분위기가 반전된다. 채리나는 7년간 네 차례의 시험관 시술 실패를 겪은 데 이어, 6개월 전에는 자궁근종 수술까지 받으며 몸과 마음이 지쳐갔던 시간을 털어놓는다. 늘 밝고 씩씩한 모습 뒤에 감춰졌던 이야기는 지켜보던 이들의 안타까움을 자아낸다.

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채리나의 피부 상태를 살펴본 김현옥 터치 마스터는 문제의 원인으로 '호르몬의 배신'을 지목한다. 오랜 시험관 시술 과정에서 발생한 호르몬 불균형이 피지선을 자극해 끈적한 피지와 피부 속 미세 염증을 유발하고, 얼굴 밸런스까지 무너뜨린 것. 여기에 반복적인 피지 압출과 빨대 사용, 입술을 씹는 습관까지 얼굴 균형을 무너뜨리는 요인으로 꼽히자, 안현모와 김지민도 평소 촬영장에서 빨대를 자주 사용하던 자신의 습관을 되돌아보며 걱정하는 모습을 보인다.

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이어 호르몬 변화로 악순환에 빠진 채리나의 피부 건강을 되살리기 위한 맞춤형 3단계 솔루션이 진행된다. 4주간의 솔루션을 마치고 다시 스튜디오에 등장한 채리나는 시상식장을 방불케 하는 우아한 모습으로 모두의 시선을 단숨에 사로잡았다는 후문이다. 평소 얼굴 비대칭으로 카메라를 정면으로 바라보는 것조차 스트레스였다는 채리나는 "이제 카메라가 두렵지 않다"며 감사의 마음을 전해, 4주 만에 완성된 반전 모습에 관심이 집중된다.

과연 채리나의 무너진 피부 건강과 얼굴 밸런스를 되살린 맞춤형 솔루션의 정체는 무엇일지, 오늘(7일) 저녁 8시 채널A '뷰티 클리닉 터치미'에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com