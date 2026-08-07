차인표 동생, 구강암 투병 끝 사망 "남편 잃은 제수씨 챙기느라 슬퍼할 겨를 없었다"(신애라이프)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 차인표가 13년전 구강암으로 떠난 친동생을 그리워했다.

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7일 공개되는 유튜브 채널 '신애라이프(Shinaelife)'의 인터뷰 코너 '유어라이프'에 따르면, 이날 게스트로 출연한 차인표는 배우이자 남편, 아버지로 살아온 시간을 솔직하게 돌아봤다.

차인표는 자신을 "틀에서 벗어나는 것을 즐기는 사람"이라고 소개했다. 직장생활을 그만두고 배우에 도전한 데 이어 소설가로 활동 영역을 넓혔고, 최근에는 데뷔 33년 만에 처음으로 연극 무대에 올랐다.

처음엔 연극 출연을 망설였지만 신애라와 어머니의 응원으로 용기를 냈다는 그는 "삶의 마지막 순간에 돌아봤을 때 '이 선택을 하길 잘했다'고 생각할 수 있는 일을 선택하려 한다"고 말했다. 함께 공연하는 신인 배우들에 대해서는 "나를 연극배우로 데뷔시켜준 것은 결국 젊은 배우들"이라며 "사람은 서로의 관객이 되어주고 응원하며 살아가는 것 같다. 부부 사이도 마찬가지"라고 전했다.

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과거 가족사진을 보던 차인표는 딸 예은 양을 처음 만난 순간을 떠올리며 울컥하기도 했다. 그는 "작은 생명 하나가 가족으로 늘어난 것이 아니라, 내가 세상을 바라보는 모든 관점이 달라졌다"고 회상했다. 입양을 먼저 제안한 신애라에게는 "아내가 남편에게 생각지도 못했던 딸을 줄 수도 있구나 싶었다"며 "당신 덕분에 참 좋은 선택을 했고, 가치 있는 삶을 살았다고 생각할 수 있게 됐다"고 고백했다.

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인생에서 가장 힘들었던 순간으로는 2013년 세상을 떠난 동생과의 이별을 꼽았다. 구강암으로 투병하던 동생 곁을 지키기 위해 당시 진행 중이던 SBS 토크쇼 '땡큐'에서 하차했다는 그는 "동생을 잃은 슬픔을 느낄 여유조차 없었다"며 자식을 잃은 부모님과 아버지를 잃은 조카, 남편을 잃은 제수씨를 먼저 돌봐야 했던 시간을 털어놨다. 동생이 마지막 숨을 거두던 순간 손을 잡고 기도해준 신애라에 대해서는 "살면서 가장 감사하게 생각하는 장면 중 하나"라며 "견디기 힘든 이별의 순간 큰 위로가 됐다"고 전했다.

결혼 31년 차인 두 사람은 이날 서로의 눈을 바라보며 그동안 미처 꺼내지 못했던 마음을 나눴다. 차인표가 출연한 '유어라이프'는 7일 유튜브 채널 '신애라이프(Shinaelife)'를 통해 공개된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com