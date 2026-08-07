'김성주子' 김민국, 이수현 소개받은 첫날 '2시간 지각'.."다리 힘 풀려 주저앉아"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 김성주 아들 김민국이 악동뮤지션 이수현과의 첫 만남에서 무려 2시간 10분을 지각했다고 밝혔다.

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7일 이수현의 유튜브 채널에는 '스위스에서 보낸 가장 완벽한 여름(수현, 승국, 찬영, 민국 4남매 여행)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이수현은 절친들과 함께 스위스 여행을 떠났다. 영화 전문 유튜버 이승국, 김민국, 가수 박찬영과 함께한 뜻밖의 조합에 이수현은 멤버들과 친해진 계기를 설명했다. 먼저 박찬영과는 2019년 '슈퍼밴드'에 함께 출연하며 인연을 맺었고, 겹치는 지인이 많았던 이승국과는 함께 식사하는 자리를 가지며 가까워졌다고 전했다.

김민국은 이승국에게 소개를 받아 친해지게 됐다고. 이수현은 "(이승국이) 민국이와 친분이 있다는 말에 너무 만나보고 싶었다. 계속 소개해달라고 했다"라고 떠올렸고, 김민국은 "승국이 형이 나한테 소개해 주고 싶은 사람이 있다고 했다. 친구가 됐으면 좋을 것 같다고 하더라"라고 말했다.

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이어 "평소 지인을 잘 소개해 주지 않아서 '이 정도면 정말 좋은 사람이겠구나' 싶어 나갔다. 하지만 길을 잘못 들어 (첫 만남에) 2시간 10분을 늦었다"라고 털어놨다. 김민국은 "형한테 사과를 했고, (이수현의) 얼굴을 본 후에는 다리 힘이 풀려서 그 자리에 주저앉았다"라며 당시 이수현에게 미안했던 마음을 전했다.

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joyjoy90@sportschosun.com