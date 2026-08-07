로제 없는 블랙핑크 10주년? 美 목격 억측에 소속사 "오래전부터 확정된 일정"

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 블랙핑크 로제가 데뷔 10주년을 앞두고 불거진 행사 불참설과 관련해 소속사가 입장을 내놨다.

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더블랙레이블은 7일 공식 입장을 발표하고 최근 온라인을 중심으로 확산된 로제의 개인 일정 및 기념 행사 참석 여부 관련 의혹에 대해 해명했다.

소속사는 "로제는 팬들과 의미 있는 시간을 보내기 위해 해당 일정을 오래전부터 중요하게 준비해 왔으며, 팬들과 만남을 위한 일정 역시 사전에 조율하고 확정했다"고 밝혔다.

이어 "당사 또한 아티스트가 뜻깊은 자리에 함께할 수 있도록 지속적으로 협의하며 준비해 왔다"며 "확인되지 않은 사실을 기반으로 한 추측과 비판은 자제해 달라"고 당부했다.

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이번 공식 입장은 최근 로제가 미국 로스앤젤레스에서 목격됐다는 소식이 전해진 뒤 일부 온라인 커뮤니티를 중심으로 제기된 행사 불참 가능성에 대한 대응으로 풀이된다.

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앞서 로제가 미국 현지에서 모습을 드러냈다는 보도가 나오자 일부 팬들은 블랙핑크 데뷔 10주년을 앞둔 상황에서 행사 참석 여부에 의문을 제기했다. 이에 소속사는 로제가 팬들과의 약속을 위해 일정을 미리 준비해 왔다고 강조하며 추측성 비판에 선을 그었다.

한편 블랙핑크는 오는 8일 서울 모처에서 데뷔 10주년 기념 이벤트를 진행한다. 해당 행사는 소수의 팬들과 함께하는 자리로, 참여 인원은 40명으로 알려졌다.

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tokkig@sportschosun.com

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다음은 전문

안녕하세요, 더블랙레이블입니다.

먼저 아티스트 로제(ROSE)를 향해 깊은 애정과 성원을 보내주시는 팬 여러분께 진심으로 감사드립니다.

최근 온라인상에서 아티스트 로제(ROSE)의 개인 일정 및 데뷔 기념 행사 참여 여부와 관련해 사실과 다른 내용 및 확인되지 않은 추측이 확산되고 있는 바, 이에 대한 당사의 입장을 말씀드립니다.

아티스트는 팬 여러분과 뜻깊은 순간을 함께하기 위해 오래전부터 해당 일정을 우선순위로 두고, 팬 여러분과 함께할 시간을 위해 모든 일정을 사전 확보 및 확정해 왔습니다.

당사 역시 아티스트가 소중한 자리에 함께할 수 있도록 최선을 다해 지속 협의해 왔으며, 사실 관계가 확인되지 않은 일방적인 추측을 바탕으로 무분별한 비판은 삼가 주시기 바랍니다.

앞으로도 당사는 아티스트 보호를 위해 최선을 다할 것입니다.

감사합니다.