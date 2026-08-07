YG사옥서 한밤중 골프채 난동..20대 여성 현행범 체포

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[스포츠조선 김소희 기자]서울 마포구 합정동에 위치한 YG엔터테인먼트 사옥 출입문을 골프채로 수차례 가격하며 난동을 부린 20대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

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7일 연합뉴스에 따르면 서울 마포경찰서는 전날 오후 9시께 합정동 YG 사옥 앞에서 20대 여성 A 씨를 재물손괴 혐의 등으로 현행범 체포했다.

A 씨는 골프채를 이용해 YG 사옥 유리 출입문을 여러 차례 두드리는 등 소란을 피운 혐의를 받고 있다. 당시 현장 영상에는 A 씨가 오른손에 골프채를 든 채 사옥 출입문 쪽으로 다가가 반복적으로 가격하는 모습이 담긴 것으로 전해졌다.

이 장면은 우연히 현장을 촬영하던 카메라에 포착됐다. 당시 사옥 앞에서는 해외 팬들이 챌린지 영상을 촬영하고 있었던 것으로 알려졌으며, 현장에 있던 목격자들이 찍은 영상이 SNS와 온라인 커뮤니티 등을 통해 공유되면서 빠르게 확산됐다.

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영상 속 A 씨는 골프채를 계속 들어 올리며 출입문을 향해 행동을 이어갔으나, 주변에 있던 남성이 이를 제지한 것으로 알려졌다. 이후 신고를 받고 출동한 경찰이 현장에 도착해 A 씨를 체포했다.

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경찰은 A 씨를 상대로 범행 동기와 경위 등을 조사할 예정이다.

온라인에서는 A 씨의 국적과 신원, 특정 아티스트와의 연관성 등을 두고 다양한 추측이 나오고 있지만, 현재까지 확인된 사실은 없는 상태다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com