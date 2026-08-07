[공식] 블랙핑크 불참 멤버 없다..10주년 기념행사 완전체 참석

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 멤버 전원이 데뷔 10주년 기념 팬 이벤트에 참석하며 팬들과 뜻깊은 시간을 함께한다.

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YG엔터테인먼트 관계자는 7일 "오는 8일 서울 모처에서 열리는 블랙핑크 데뷔 10주년 기념 팬 이벤트 '밋앤그릿'에 지수, 제니, 로제, 리사 네 멤버 모두 참석한다"고 밝혔다.

앞서 YG 측은 행사 개최 소식을 알리며 참석 대상을 '스케줄상 참석 가능한 일부 멤버'라고 안내했다. 이에 팬들 사이에서는 과연 몇 명의 멤버가 행사에 참석할지 관심이 쏠렸고, 일각에서는 완전체 만남이 어려운 것 아니냐는 우려도 나왔다.

특히 로제가 최근 미국 로스앤젤레스(LA)에 머무르고 있는 모습이 포착되면서 행사 불참 가능성이 제기되기도 했다.

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하지만 로제 측은 이날 공식 입장을 통해 이 같은 추측을 일축했다. 로제의 소속사 더블랙레이블은 "아티스트는 팬들과 뜻깊은 순간을 함께하기 위해 오래전부터 해당 일정을 우선순위에 두고 모든 일정을 사전에 확정해 왔다"고 밝혔다.

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이어 "사실관계가 확인되지 않은 일방적인 추측을 바탕으로 한 무분별한 비판은 삼가주시길 바란다"고 당부했다.

멤버들의 참석 여부를 두고 팬들의 관심이 뜨거웠던 가운데, 결국 네 멤버 모두가 참석한다는 소식이 전해지면서 블랙핑크와 팬들의 특별한 만남이 성사됐다.

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데뷔 10주년이라는 의미 있는 순간을 맞은 블랙핑크가 오랜 시간 함께해 온 팬들과 어떤 추억을 만들지 기대가 모인다.

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한편 블랙핑크는 오는 8일 데뷔 10주년을 맞는다. 이번 '밋앤그릿' 팬 이벤트는 40명의 팬을 초청해 진행될 예정이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com