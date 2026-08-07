황정민 20년 찐팬 “나도 번호 받았다” 주장..“A씨, 선 넘은 망상에 사람 죽을 수도”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 황정민과 스토킹 피의자 A씨 사이의 진실 공방이 계속되는 가운데, 황정민의 오랜 팬이라고 밝힌 한 누리꾼의 글이 온라인상에서 주목받고 있다.

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지난 6일 한 온라인 커뮤니티에는 "이 글을 올릴까 말까 수없이 고민하다가 작성한다"는 제목의 글이 게재됐다. 해당 게시물은 이후 여러 SNS와 커뮤니티를 통해 퍼졌다. 다만 글 작성자의 실제 신원과 주장 내용의 사실 여부는 확인되지 않은 상태다.

작성자는 2007년 영화 '행복'을 본 뒤 황정민의 팬이 됐다고 밝히며, 오랜 기간 무대인사와 공연 등을 찾아가며 팬 활동을 해왔다고 주장했다.

그는 과거 황정민에게 사진 촬영과 사인을 받은 경험을 비롯해 공연장에서 여러 차례 만났고, 시간이 지나면서 서로 얼굴을 알아보는 사이가 됐다고 설명했다. 해외 근무를 앞두고 응원을 받았으며, 결혼 후 남편과 함께 공연장을 방문했을 때도 황정민이 따뜻하게 맞아줬다고 전했다.

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또한 작성자는 이후 황정민의 연락처를 알게 됐고, 촬영 일정이 자신의 거주 지역과 겹쳤을 당시 황정민의 제안으로 남편과 함께 식사를 했다고 주장했다. 임신 소식을 전했을 때에도 축하 연락을 받았다고 덧붙였다.

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작성자는 "황정민은 단순히 팬과 배우라는 관계에서도 진심을 다해주는 사람"이라며 "직접 경험한 입장에서 현재 제기된 상황이 처음부터 일방적으로 주장되는 내용과는 다르다고 생각한다"고 자신의 입장을 밝혔다.

이어 "오랜 시간 팬을 대해온 모습을 봐왔다"며 "공연 후 지친 상황에서도 팬들과 일일이 소통하고 사진, 사인 등을 해주는 모습을 기억한다"고 전했다.

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다만 해당 글의 작성자가 언급한 만남과 연락 등의 내용이 모두 사실인지는 확인되지 않았다.

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한편 황정민 측과 A씨는 두 사람의 관계 및 연락 과정 등을 두고 서로 다른 주장을 펼치고 있다. 황정민 소속사 측은 A씨를 스토킹 가해자로 지목하며 법적 대응에 나섰고, A씨는 이에 반발하며 정식 재판을 청구하는 한편 황정민을 상대로 손해배상 청구 소송을 제기한 상태다.

tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

이 글을 읽고 니 잘못된 팬심과 망상과 억지가 모든 상황을 만든 거라는 걸,

너같은 인간 때문에 사람 한명 죽을 수 있다는 걸 많은 사람들이 알았으면 해서

영화 행복 을 보고 황정민 배우의 팬이 됐다

그땐 어렸고 덕질이 뭔지도 몰랐다가 전설의 주먹 무대인사 때 처음으로 황정민배우 실물을 보게 됐었다

용산cgv 였는데 무대인사 끝나고 나가는 길을 잘못 들어 헤매다 우연히 황정민배우와 관계자들이 지나가는 모습을 봤고 아주 작은 목소리로 소심하게 팬이라고 인사를 건네니 바쁘게 가던 발걸음을 돌려 사진 한장 찍어주고 가시더라

그 친절함이 나한텐 오랫동안 잊지 못할 기억으로 남아서 그걸 계기로 무대인사를 비롯한 행사에 가면 황정민배우를 볼 수 있구나 하면서 팬카페도 가입하게 됐었다

연예인 스케줄은 어떻게 알 수 있는지, 행사 일정은 어떻게 알 수 있는지, 연예인을 좋아해본 적이 없어서 그저 팬카페에서 기회가 생길 때나 종종 행사에 참여했고 후에는 뮤지컬 같은 공연을 할 때 자주 찾아가 편지와 선물을 전하곤 했다

그렇게 꽤 오래 황정민배우를 좋아하며 보러다녔고 어디선가 마주치면 얼굴을 알아봐주시고 인사를 건네주시는 정도의 팬이 된 것 같았다

2016년부터 해외 근무를 하게 돼 당시에 했던 오케피 공연 퇴근길에 이제 한동안 못 볼거란 인사를 건네니 몸 조심히 잘 다녀오라는 인사와 잘 해낼거라는 응원을 해주셨다

해외 근무 생활을 하면서 힘들 때 황정민배우가 나한테 해줬던 말들을 생각하면서 힘을 내는 날도 많았다

2년~뒤쯤 한국에 돌아와 결혼할 사람이 생겼고 그도 내가 황정민배우의 팬이란 걸 알고 있어서 리차드3세 공연을 같이 보러가게 됐었다

오랜 시간 언제나 혼자 황정민배우를 보러 갔었는데 퇴근길에 만난 황정민배우에게 '저 결혼해요' 하며 현재 남편을 소개하니 진심으로 반가워해주시며 남편과 사진도 찍고 싸인도 해주셨다

남편도 그 모습을 보고 황정민배우의 팬이 되었을 정도로 몇 년 못 본 팬한테도 그의 친절함은 그대로였다

그후에 말도 안 되는 일이지만 황정민배우의 연락처를 알게 됐다

그토록 오래 동경해오던 배우의 연락처를 알게 되다니

며칠 잠을 설칠 정도로 설??

어느 팬이나 그렇겠지만 먼저 연락을 해보고 싶은 마음도 컸다

그럴 때마다 그동안 황정민배우가 어떤 마음으로 팬들을 대해줬었는지 생각했다

나처럼 오랜 시간 황정민배우를 봐온 팬들은 잘 알거다

공연이 끝난 뒤에 피곤에 찌들었을텐데도 자신을 보려고 기다리는 수많은 팬들 한명 한명 사진, 영상, 싸인, 원하는 멘트, 포즈 다 해주고 한명 한명 대화까지 다 해주고 나서 한참 시간이 지나서야 차에 오르던 모습들

선을 넘지 않아야 이 소중하고 감사한 인연을 지킬 수 있다고 생각하면서 살았다

그렇게 또 어느 정도 시간이 흘렀고 그때 촬영지가 내가 사는 지역과 같아 시간이 된다면 남편과 내게 밥을 사주시겠다고 연락을 주셨다

세상에 어떻게 이런 사람이 있을까 싶었다

이렇게 인간미가 철철 넘치는, 우리나라 사람은 다 아는 국민배우라니

그 연락을 받고 며칠을 또 잠을 못 잤지만 매니저분과 남편, 나, 넷이 만나 고기도 먹고 이런저런 사는 이야기를 나누면서 즐거운 저녁 시간을 보내고 돌아왔었다

나와 남편에겐 평생 잊지 못할 추억이 생긴 날이었다

다시 몇 년 뒤에 임신을 했는데 태교랍시고 황정민배우의 작품들을 주구장창 다시 보다 너무 보고싶고 예전 생각도 나고 괜히 기분이 먹먹해 먼저 문자를 보낸 날이 있었다

임신했다는 문자를 보내고 몇 분 지나 전화가 오더라

세상 따듯한 목소리로 축하해주고 격려해주고 조언해주더라

세상에 이런 사람이 또 있을까 싶다

이렇게 진심으로 팬을 대해주는 배우가 또 있을까 싶다

가끔 삶이 너무 지칠 때 황정민배우가 내게 보여준 친절을 떠올리면 한동안은 견딜 수 있었을 정도로

나한텐 순간 순간을 버티고 살게 해준 정말 고마운 존재였다

황정민배우는 아무 사이도 아닌 고작 자기를 따라다니던 팬 한명한테도 이런 마음을 써줄 수 있는 사람이다

나뿐만이 아니라 정말 오랜 팬들은 다 안다

이 상황들을 지켜보면서 직접 겪어본 사람으로 처음 시작부터 상대방이 생각하는 그런 말도 안 되는 상황이 아니었다는 걸 확신한다

황정민배우는 너한테 그저 고마웠던 마음 뿐이었을거다

너도 알잖아 그저 너가 지독하게 엮이고 싶었을 뿐이라는 걸

적당히 해라