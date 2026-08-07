강재준, 20kg 감량 선언 두 달 만에 홀쭉..♥이은형도 놀란 몸매 변화 "6kg 빠져"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 강재준이 다이어트 근황을 전하며 달라진 몸 상태와 심경을 공개했다.

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5일 유튜브 채널 '멧돼지러너'에는 '새로운 삶이 펼쳐질 거 같은 희망'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 강재준은 다이어트 근황에 대해 "너무 순조롭게 진행되고 있다"며 "어제도 간헐적 단식을 했다"고 근황을 전했다.

그는 "다이어트하기 위해 운동도 훈련이지만 먹는 훈련이 더 중요하다. 얼마나 절제할 수 있느냐의 훈련을 좀 더 열심히 해보도록 하겠다"고 말했다.

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현재 체중에 대해서는 "91~92kg을 왔다 갔다 한다. 빨리 80kg대 후반으로 내려놔야 러닝다운 러닝을 할 수 있지 않을까 싶다"며 "그래도 97kg에서 시작했는데 진짜 많이 뺀 것 같다"고 밝혔다.

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이어 "확실히 숨 쉬는 것 자체가 다르고, 공복 상태를 유지하려는 마음가짐도 많이 달라졌다"며 "예전에는 공복일 때 기분도 나쁘고 당 떨어져서 신경질도 났는데 지금은 기분도 좋고 공복 상태를 유지하면 할수록 건강에 더 좋은 느낌이 나서 계속 긴 공복을 유지하려고 노력하고 있다"고 설명했다.

수면 습관에도 변화가 생겼다고 털어놨다. 강재준은 "처음에는 새벽 1~2시가 될 때까지 잠이 안 와서 넷플릭스, 유튜브를 봤는데 도파민이 터지니까 잠이 안 왔다. 결과적으로 이렇게 한두 달 유지하다 보니까 잠도 더 잘 오고 깊게 수면이 유지된다"고 말했다.

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그러면서 "몸무게를 한참 더 빼긴 해야 한다. 아직 많이 무겁다. 컨디션이 안 좋아서 몸이 무거워도 몸 자체는 가벼울 정도로 몸무게를 한참 더 빼야 된다. 80kg 중반까지는 일단 무조건 빼야 된다. 지금 다이어트한 지 두 달 가까이 되고 있는데 '할 수 있을 거 같냐'고 나 자신한테 계속 질문하고 있다"며 "내가 뱉은 말이 있고 책임을 져야 하기 때문에 일단 87kg까지 10kg 감량을 1차 목표로 삼고 있다"고 말했다.

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이은형은 "배가 정말 많이 들어갔다"며 응원했고, 강재준은 "뱃가죽까지 덜어내려면 피나는 노력이 필요하다. 어렸을 때는 배만 볼록 나오고 뱃가죽은 늘어나지 않았는데 뱃가죽까지 늘어나니까 멘붕이 온다. 진짜 나이를 먹은 거 같다"고 솔직하게 털어놨다. 이어 "내가 가장 이해 안 되던 몸이었다. 그런데 내가 막상 그 몸이 되니깐 멘붕이 온다. 약간 스스로 우울감도 온다"고 고백했다.

앞서 강재준은 지난 7월 션의 유튜브 채널에 출연해 다이어트를 결심한 계기를 공개한 바 있다.

그는 과거 77kg까지 감량했지만 요요로 101kg까지 체중이 늘었다며 "올 연말까지 20kg 감량에 실패하면 유튜브 채널을 폭파하겠다"고 선언했다.

특히 다이어트를 결심하게 된 결정적 이유에 대해 "아내가 아들에게 낱말 카드 읽어주면서 '돼지 어디있어?'라고 했더니 나를 가리켰다. 거기서 약간 충격을 받았다. 아빠가 돼지처럼 보이는구나 싶어서 살을 빼게 된 것도 있다"고 털어놨다.