'박시은♥' 진태현, '이숙캠 하차' 3개월만에 경사.."날 찾아준 광고주께 감사"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 진태현이 광고 모델로 발탁된 근황을 알렸다.

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7일 진태현은 자신의 SNS에 "이번에도 감사하는 마음으로 광고 촬영을 하고 왔습니다"라고 알렸다.

이어 "저라는 사람에게 진정성이나 신뢰라는 단어로 광고주들이 찾아주셔서 너무너무 감사합니다. 더욱 겸손하고 바르고 단정하고 겸손하게 살겠습니다"라고 다짐했다.

또한 "살아가면서 계속 배우는 건 결국 관계는 마음이고 진심이고 노력하는 것"이라며 "여러 사람이 말하는 세상의 성공의 이정표대로 가고 있진 않지만 아내와 사랑하며 감사하며 살아가는 감사의 이정표도 아주 큰 힘을 가질 수 있다는 걸 많이 배웁니다"라고 전했다.

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함께 공개된 사진 속 진태현은 광고 촬영 현장에서 환한 미소와 긍정적인 에너지로 현장 분위기를 이끌고 있다. 훈훈한 비주얼도 시선을 사로잡았다.

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이번 근황은 지난 5월 JTBC '이혼숙려캠프' 하차 후 전한 희소식이라 더욱 눈길을 끈다. 진태현은 '이혼숙려캠프'에서 약 2년간 가사조사관으로 활약했지만, 제작진은 별도의 작별 인사 없이 "22기가 오기까지 2년 동안 함께해주신 진태현 조사관님께 감사드립니다"라는 자막으로만 하차 소식을 알렸다. 갑작스러운 교체와 하차 과정에 대한 의문이 제기되며 논란이 일기도 했다.

한편 진태현은 2015년 배우 박시은과 결혼, 이후 공개입양을 통해 세 딸을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com