도자기에서 영감 받은 한국 e스포츠 국가대표 유니폼 공개…캡슐 컬렉션도 출시

Advertisement

Advertisement

Advertisement

한국e스포츠협회가 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 출전하는 e스포츠 국가대표팀의 공식 유니폼과 캡슐 컬렉션을 공개했다.

한국 전통 도자기의 미학을 현대적으로 재해석해 국가대표의 상징성과 정체성을 담아낸 것이 특징이다. 한국e스포츠협회는 7일 e스포츠 국가대표 공식 유니폼과 캡슐 컬렉션을 선보였다고 밝혔다.

이번 유니폼은 한국 도자기에서 영감을 받아 '강자의 미학'을 콘셉트로 디자인됐다. 백자의 절제된 우아함과 흑유자기의 강인한 이미지를 조화롭게 담아 대한민국 e스포츠 국가대표팀의 자신감과 품격을 표현했다.

Advertisement

함께 공개된 캡슐 컬렉션은 국가대표 유니폼의 디자인 요소를 일상복으로 재해석한 제품군이다. 경기장뿐 아니라 일상에서도 e스포츠 국가대표의 정체성을 경험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

Advertisement

아시안게임에 출전하는 e스포츠 국가대표 선수단은 이번 유니폼과 캡슐 컬렉션을 국가대표 공식 행사와 아시안게임 관련 일정에서 착용할 예정이다. 다만 아시안게임 본선 경기에서는 대회 규정에 따라 공식 후원사 브랜딩을 제외한 유니폼을 입고 경기에 나선다.

공식 유니폼과 캡슐 컬렉션은 오는 28일부터 판매를 시작한다. 이번 유니폼은 국가대표를 상징하는 디자인을 넘어 팬들도 함께 착용할 수 있는 라이프스타일 제품으로 확장하며 e스포츠 국가대표 브랜드를 강화하는 역할을 할 것으로 기대된다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com