차인표♥신애라, 공개 입양한 딸 떠올리며 울컥 "딸과의 첫 만남..인생 가장 행복한 순간"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 차인표, 신애라 부부가 공개 입양한 딸을 처음 만났던 순간을 떠올렸다.

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7일 유튜브 채널 '신애라이프'에는 '#신애라 당신과 눈을 바라보며 말한 게 얼마만인지... #차인표 편'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 차인표는 인생에서 가장 행복했던 순간으로 공개 입양한 첫딸 예은이를 처음 만났던 때를 꼽았다. 그는 "2005년에 예은이가 태어나서 11월에 왔다. 집에 오고 한 달도 안 됐을 때인데 밖에 나갔다 왔다가 아이가 집에 있으니까 너무 보고 싶어서 빨리 나갔다가 들어왔다"고 회상했다.

이어 딸과 코를 맞대고 찍은 사진을 공개하며 "딸이 누워있어서 코를 댔더니 자다가 눈을 떠서 날 쳐다봤다"고 말했다. 이를 본 신애라는 "그때 생각이 나서 괜히 눈물이 나려고 한다"며 울컥했다.

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차인표는 "어떤 한 생명이 같이 있을 때의 세상과 없을 때의 세상이 같은 세상인데도 이렇게 다르다는 걸 느꼈다. 이 조그만 생명 하나가 우리 집에 왔는데 그냥 식구가 한 명 더 늘어나는 게 아니라 내가 이 세상을 바라보는 모든 관점이 다 달라진다는 생각을 했다. 너무 행복해서 찍었다"고 밝혔다.

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또 딸을 업고 찍은 사진도 공개하며 "업고 다니면 너무 행복했다"며 미소 지었다. 신애라는 "이때 내가 촬영 때문에 바빠서 차인표가 아이를 볼 때가 많았다"고 떠올렸다.

차인표는 "밖에도 처음 데리고 나가고 흙도 만지게 하는데 이 아이한테는 모든 게 처음이었다. 세상이 얼마나 경이롭게 느껴졌겠냐. 그것을 인도한 사람이 내가 된 거다"라며 "아이들이 온 것으로 인해 진짜 행복한 삶의 가치를 다시 한번 느낄 수 있었던 순간 중 하나다. 내가 이 세상을 떠날 때 떠올릴 행복한 순간 중 하나"라고 말했다.

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신애라는 "예은이가 온 첫날 몇 시간 전까지 투명한 플라스틱 베드에 다른 아기들과 같이 누워있었는데 몇 시간 후에는 누군가가 얼굴을 옆에 대는 인생이 바뀐 거다"라며 감격했다.

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이에 차인표는 신애라를 향해 "당신한테 굉장히 고맙게 생각한다. 그 결정으로 인도해 줬고 제안해 줬다. 세상에 아내가 남편에게 줄 수 있는 많은 것이 있겠지만 나한테 생각지도 못했던 딸을 주고, 이런 경험을 하고, 이런 삶을 살도록 나에게 어떤 선택을 할 수 있게 해줬다"며 "우리가 한 번 사는 건데 참 좋은 선택을 했고, 가치 있게 살았다고 생각할 수 있을 것 같다"며 진심을 전했다.

한편 차인표와 신애라는 1995년 결혼해 1남 2녀를 두고 있으며, 2005년과 2008년 두 딸을 공개 입양했다.