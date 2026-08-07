'이터널 리턴' 시즌12 프리시즌 시작…'세일링' 테마 콘텐츠 공개

Advertisement

Advertisement

Advertisement

넵튠 자회사 님블뉴런이 PC게임 '이터널 리턴'의 정규 시즌12 프리시즌을 시작하며 신규 콘텐츠와 시스템 개편을 선보인다.

이용자는 정규 시즌에 앞서 다양한 변화를 미리 체험할 수 있다. 님블뉴런은 '이터널 리턴' 시즌12 프리시즌을 시작했다고 7일 밝혔다.

이번 시즌의 이름은 '세일링(Sailing)'이다. 여름 시즌에 맞춰 바다를 콘셉트로 한 콘텐츠를 준비했으며, 수영복 테마의 신규 스킨과 게임 시스템 개선을 함께 선보인다. 프리시즌은 오는 12일까지 진행되며, 정규 시즌은 13일부터 시작된다.

Advertisement

시즌과 함께 시즌팩도 출시된다. 시즌팩에는 특별판 영웅 등급 스킨 '벽파참랑 슈린'을 비롯해 스킨 6종과 캐릭터 2종, '유릿빛 물결 타지아', '풍랑 위의 이정표 유민', '니아(물속성)' 스킨 등을 획득할 수 있는 ER PASS가 포함됐다.

Advertisement

게임 콘텐츠도 대폭 개편된다. 신규 콘텐츠인 '실험체 관찰일지'를 통해 이용자는 플레이를 진행하며 캐릭터별 관찰 로그를 해금하고 각 실험체의 배경과 설정을 확인할 수 있다. 게임 후반부 진행 방식도 달라진다. 종반 안전지대 시스템이 '다중 크로노 스피어' 방식으로 변경돼 최종 페이즈에 이르기 전까지 보다 다양한 전략을 펼칠 수 있도록 했다. 이와 함께 무기 스킬 개편과 신규 아이템 스킬 추가, 휴식 회복 시스템 조정 등 게임 밸런스 개선도 이뤄졌다.

프리시즌을 기념한 이벤트도 마련됐다. 넥슨 PC방 이벤트와 함께 레드포스PC아레나 협업 이벤트를 진행하며, 웹 이벤트와 게임 내 이벤트를 통해 스킨 데이터 박스와 A-Coin 등 다양한 보상을 제공한다.

Advertisement

이번 시즌12는 신규 캐릭터 중심의 업데이트보다 후반부 전투 흐름과 캐릭터 성장 요소를 손질하는 데 초점을 맞췄다. 새로운 안전지대 시스템과 실험체 관찰일지 등 콘텐츠를 통해 전략성과 몰입도를 높이는 한편, 다양한 이벤트로 여름 시즌 이용자 유입에도 나설 계획이다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com