조세호, '조폭 연루설' 8개월 만에 SNS 재개 "인사드리는 건 오랜만"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 조세호가 8개월 만에 SNS 활동을 재개했다.

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조세호는 7일 자신의 SNS에 "인스타로 인사드리는 건 오랜만이네요! '도라이버' 시즌6로 다시 찾아왔습니다. 이번 시즌도 재밌게 준비했으니 많은 관심 부탁드려요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진은 '도라이버' 시즌6 촬영 스틸컷으로 조세호의 다양한 모습이 담겼다. 파나마햇과 틴트 선글라스로 한껏 멋을 낸 그는 익살스러운 표정으로 특유의 예능감을 드러냈다. 또 다른 사진에서는 전설적인 록밴드 퀸의 프레디 머큐리로 완벽 변신했고, 단발 가발과 우아한 투피스를 착용한 여장도 소화하며 시선을 사로잡았다.

이번 게시물은 조세호가 지난해 12월 이후 약 8개월 만에 올린 점에서 더욱 관심을 끌고 있다.

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한편 조세호는 지난해 조직폭력배 연루설에 휘말리며 논란의 중심에 섰다. 당시 조세호 소속사 측은 "단순한 지인 관계일 뿐 금품을 주고받은 사실은 없다"며 의혹을 전면 부인했다.

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조세호 역시 "예전부터 여러 지방 행사를 다니다 보니, 그전에 몰랐던 다양한 사람들을 만나게 됐다"며 '많은 분들이 우려하시는 것처럼 그 인연으로 인해 제기된 의혹들은 전혀 사실이 아니라는 점을 말씀린다"고 해명했다.

그러면서 "이번 일을 겪으며 내가 맡고 있는 프로그램들에 누를 끼치는 것이 맞는지 스스로 돌아보게 됐다"며 출연 중이던 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 KBS 2TV '1박 2일'에서 하차했다. 다만, 넷플릭스 예능 '도라이버'에는 변함없이 출연하며 활동을 이어가고 있다.

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한편 '도라이버 시즌6 ? 생존의 법칙'은 넷플릭스를 통해 오는 8일(토) 오전 11시에 첫 공개된다.