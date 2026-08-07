조규찬♥해이, 방송 최초 동반 출연 "기러기 부부 생활..1년 중 4개월만 함께 지내" ('해투')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 조규찬, 해이 부부가 방송 최초로 동반 출연에 나선다.

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오늘(7일) 방송되는 KBS '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(기획 박민정/연출 권재오/작가 이민정, 이하 '해투')에서는 유재석, 장항준, 윤종신과 스페셜MC 강민경이 함께하는 본선 B조의 무대에 이어, 새로운 스페셜MC 유리와 함께 하는 본선 C조의 무대가 펼쳐진다.

이 가운데 '해투'에서 천재 음악인 부부 조규찬, 해이가 등판해 눈길을 끈다. 두 사람은 음악 명가 출신으로, 조규찬은 두 형과 함께 '조 트리오'로 활동한 바 있고, 해이의 동생인 소이 역시 걸그룹 '티티마'의 멤버. 이에 유재석이 "형제 분들이 다 뮤지션이고, 해이 씨 육촌 동생도 폴킴"이라며 화려한 가계도를 읊자, 조규찬은 "저희 아버지도 '늴리리 맘보', '청포도 사랑'을 작곡하신 분"이라며 음악인의 뿌리를 밝혀 감탄을 유발한다.

또한 해이가 뮤지션에서 교수로 변신한 반전 근황을 공개해 모두를 놀라게 한다. 무려 미국의 주립대에서 영문과 교수로 재직했던 것. 장항준은 "미국 사람한테 영어를 가르치셨다고? 우리나라로 치면 미국 사람이 국어 선생님인 것 아니냐"라며 존경의 눈빛을 보내 폭소를 유발한다.

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이때 교수 아내를 위한 조규찬의 남다른 내조가 공개돼 흥미를 높인다. 두 사람은 1년 중 4개월만 함께 생활하는 기러기 부부. 해이는 "가끔 힘들 때면 남편이 교환 교수로 미국에 와서 집안일을 한다. 그럴 때면 '규순이가 날 도와줬네'라면서 고마워한다"라고 애정을 표해 모두의 부러움을 산다. 그러자 장항준은 흐뭇해하던 것도 잠시, "윤종신 부부도 한때 떨어져 지냈는데, 전미라 씨 손이 마른 걸 본 적이 없다"라며 장난기를 발동, 윤종신은 "우리 집은 다들 습식 손이다"라고 능청스럽게 맞받아쳐 현장을 웃음바다로 만든다는 전언이다.

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한편 이날 방송 최초로 조규찬, 해이 부부의 듀엣 무대가 성사된다고 해 더욱 관심을 모은다. 두 사람은 박선주&조규찬의 '소중한 너'를 선곡해 꿀 떨어지는 하모니를 펼친다고. 이에 어디서도 볼 수 없었던 '천재 음악인 부부' 조규찬, 해이의 이야기가 담길 오늘(7일) '해투' 본 방송에 대한 기대감이 수직 상승한다.

KBS2 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 매주 금요일 오후 8시 30분에 방송된다.