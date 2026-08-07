"개그계 구타 없어졌는데 왜 손찌검?" 이상준, 버럭하는 장동민에 항의 '폭소' ('독박투어')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 이상준과 장동민이 티격태격 케미를 발산한다.

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8일(토) 밤 9시 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 10회에서는 전남 목포로 국내 여행을 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 '여행 친구' 이상준이 엄선한 현지 맛집을 섭렵하는가 하면, 그 어느 때보다 팽팽한 독박 신경전을 벌이는 모습이 공개된다.

이날 '독박즈'는 목포가 고향인 이상준의 어머니가 추천한 '꽃게무침 맛집'으로 향한다. 입구부터 맛집의 포스가 뿜어져 나오는 가운데, 가게에 들어간 홍인규는 한쪽 벽에 걸려 있는 김준호의 사진을 보자 반가워한다. 그러면서 그는 "준호 형, 예전에 여기 왔었나 봐. 사건(?) 터지기 전이네"라며 김준호의 흑역사를 강제 소환한다. 김준호는 '1박2일' 출연 당시 왔던 맛집임을 확인하면서도 "그때 내가 많이 못 먹어서 그런가? 기억이 안 난다"며 씁쓸한 미소를 짓는다.

과연 이번에는 제대로 '꽃게무침'을 즐길 수 있을지 기대가 모이는 가운데, 탱글탱글한 '꽃게무침'을 폭풍 흡입한 '독박즈'와 이상준은 식사비를 걸고 '독박 게임'에 들어간다.

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이때 '독박즈'는 '무독 신화' 이상준을 꺾기 위해 사전에 몰래 짠 '독순이(AI)에게 물어보기' 게임을 하자고 한다. 그러나 눈치가 빠른 이상준은 "좋다. 대신 준호 형 휴대폰 말고 제 휴대폰 AI한테 질문을 하자"라고 해 모두를 놀라게 한다. 급하게 이상준의 꼬투리를 잡으려고 머리를 굴린 장동민은 벌떡 일어나 "왜 우리가 네 얘기를 다 들어줘야 하냐?"며 버럭 한다.

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그러자 이상준은 한술 더 떠 "왜 손찌검을 하시냐? 개그계에서 구타 없어졌는데!"라고 받아친다. 억울한 장동민은 "누가 (구타가) 없어졌대? 여기 있는데!"라고 하더니 이상준을 발로 밟는 시늉을 해 현장을 초토화시킨다.

'무독 상준'과 '독박즈'의 신경전이 제대로 폭발한 가운데, 결국 이상준은 '독박즈'의 의견을 어느 정도 따른다. 그럼에도 그는 기세등등한 모습을 보이면서 "물가 높은 미국 여행은 안 가시냐? 전 거기서도 한 번도 안 걸릴 자신 있다"라고 '꺼드럭 모드'를 켜 '독박즈'를 제대로 자극한다.

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'독박즈'가 야심차게 설계한 '짜기 작전'이 성공할 수 있을지, 전남 목포로 떠난 이들의 대환장 여행기는 8일(토) 밤 9시 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 10회에서 만날 수 있다.