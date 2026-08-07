'논란 끝 발리 이민' 김빈우, 아이들 편지에 눈물 "그동안의 아픔 잊자"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김빈우가 발리 이민을 앞둔 근황을 공개했다.

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김빈우는 6일 "눈물버튼"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 김빈우의 아이들이 엄마에게 쓴 편지가 담겼다. 딸은 이민 준비로 바쁜 엄마에게 고마운 마음과 미안한 마음을 함께 전하며 "엄마 우리 발리 가서도 그동안 있던 아픔을 잊고 발리에서 열심히 공부하고 열심히 놀자! 엄마 너무 사랑해"라고 응원했다.

아들 역시 "엄마를 위해 원이랑 누나랑 아빠랑 같이 발리에서도 행복하게 지내자. 우린 모두 사랑하는 가족이고 발리에서도 사랑한 가족이야. 고마워. 엄마는 참 예쁜 엄마야"라고 밝혀 김빈우를 뭉클하게 했다. 발리 이민을 앞두고 더 끈끈해진 가족애가 돋보인다.

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김빈우는 지난 2일 오랜 고민 끝에 발리로 이사를 간다고 밝혔다. 김빈우는 "고민하고 경험하고 결정하고 준비하기까지 1년이라는 시간이 걸렸다. 쉽지 않은 결정이었지만 우리가 더 늙기 전에 아이들이 아직 품에 있을 때 새로운 도전을 해보려 한다"며 "아직 준비할게 오만팔만가지 더 남았지만 남은 기간 동안 열심히 비우고 나누고 가벼운 마음으로 파이팅해보겠다"고 밝혔다.

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한편, 배우 김빈우는 지난 5월 새벽 라이브 방송을 진행하다 집에서 음악을 크게 틀고 춤을 춰 팬들의 지적을 받았다. 팬들이 층간소음 문제를 언급하자 김빈우는 "1층이거든요?"라고 밝혀 논란이 됐다. 이후 김빈우는 "짧은 생각으로 깊이 반성 중"이라 사과했지만 한 달 만인 지난 6월 운전석에서 한쪽 다리를 올리고 전방주시에 소홀한 채 음악에 맞춰 몸을 흔드는 모습을 공개해 또 논란이 됐다.

wjlee@sportschosun.com