박세미, ♥연하 비연예인과 열애 중 “결혼 전제 연애”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박세미가 공개적으로 열애 사실을 알리며 화제를 모았다.

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박세미는 지난 6일 채널 '입만열면'의 콘텐츠 '트루만쇼'에 출연해 "현재 남자친구가 있다. 최초 고백이다. 제 채널에서도 얘기 안 했다"라며 연애 중임을 밝혔다.

그는 "만난 지는 약 1년 반 정도 됐다. 사실 저는 연애를 꾸준히 해왔다"며 "남자친구는 36세 한 살 연하이고 연예계 종사자는 아니다. 지인의 소개로 만나게 됐다"고 설명했다.

함께 출연한 코미디언 김지유는 이미 박세미의 남자친구를 박세미에게 소개받았다고. 그는 "박세미의 남자친구가 어떤 사람이냐"는 물음에 "뺏고 싶은 남자다"라고 답해 모두를 놀라게 했다.

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"어떻게 만났냐"는 질문이 나오자 박세미는 "연애가 하고 싶다는 생각보다 아이를 갖고 싶다는 이야기를 많이 했었다"며 "주변에서는 나를 부담스러워한다거나, 이미 아이가 있는 사람으로 오해해 소개를 꺼린다는 이야기도 들었다"고 털어놨다.

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그러던 중 운동을 담당하던 트레이너의 소개로 현재의 남자친구를 만나게 됐다고 전한 그는 "예전에 '서준맘' 영상을 보며 '이 사람은 누구와 결혼할까'라고 생각했다는데, 그 상대가 자신이 될 줄은 몰랐다고 하더라"며 남자친구와의 일화를 공개했다.

또 "막상 만나보니 생각보다 훨씬 여성스럽다고 했다. 요리도 자주 해준다"며 서로를 향한 애정을 드러냈다.

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박세미는 코 수술 후 남자친구가 직접 소독을 도와줬던 일도 언급하며 "현재 만나는 사람과 결혼까지 생각하고 있다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

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한편 1990년생인 박세미는 극단 활동을 시작으로 이름을 알렸으며, '서준맘' 캐릭터로 큰 사랑을 받았다. 이후 '피식대학', '안녕하세미' 등 다양한 웹 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com