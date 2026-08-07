'팔짱·지각 누명' 장원영, 억까 논란 속 심경 "어쨌든 진실은 드러나"

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[스포츠조선 이우주 기자] 아이브 장원영이 억울한 일을 당했을 때의 대처법을 현명하게 밝혔다.

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7일 하퍼스 바자 공식 유튜브 채널에서는 '녕둥이들 고민 상담소 OPEN♥ 원영이에게 고민을 털어놨더니..돌아온 답변은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

장원영은 팬 '녕둥이'들이 보낸 고민에 해결책을 속시원히 알려주고 위로했다. "가족과 같이 식사하고 따로 간식을 먹는 것도 아닌데 저만 살이 찌는 거 같아 속상하다"는 팬의 고민에 장원영은 "제가 생각했을 때는 우리 귀여운 녕둥이가 지금 너무 본인의 외적인 거에 꽂혀서 녕둥이 눈에만 본인 그렇게 보일 가능성이 99.9%라 생각한다"고 밝혔다.

장원영은 "제 눈에는 녕둥이가 너무 예쁘고 귀여울 거라 좀 더 자신을 사랑하고 '난 있는 그대로 예뻐' 하면서 거울 속의 자신을 좀 더 예뻐해 주고 사랑해줬으면 좋겠다. 그러고 나서도 안 된다면 다시 찾아오도록 하시라"라고 따뜻하게 위로했다.

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또 다른 팬은 "살다 보면 말로 다 해명할 수 없는 억울한 일이 생기지 않냐. 그런 순간에도 무너지지 않기 위해 원영이는 어떻게 대처하냐"고 물었다.

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이에 장원영은 "이건 정말 너무 사실인데 모두가 공감할 수 있는 말이라 생각한다. 그렇지만 저는 항상 언제나 녕둥이의 편이라는 걸 이렇게 억울한 일이 있을 때 1번으로 생각해줬으면 좋겠다"며 "어쨌든 진실은 드러나기 마련이라 시간의 문제지 결국에는 녕둥이의 편에 행운이 있을 것"이라 밝혔다.

한편, 장원영은 최근 여러 누명으로 억울한 '억까' 논란에 휘말렸다. 지난 1월에는 장원영은 한 의류 브랜도 론칭 행사에 참석했다가 지각 누명을 썼다. 하지만 이는 사실이 아니었고, 장원영은 미리 도착해 대기하고 있었으나 포토콜 운영이 원활하지 못해 빚어진 해프닝이었다.

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지난달에는 장원영이 놀이공원에서 진행된 아이브 팝업스토어에서 관계자의 설명을 듣는 과정에서 약 5초간 팔짱을 낀 모습이 포착돼 무례하다는 지적을 받았다. 하지만 대부분의 네티즌들은 장원영에만 유독 비판이 과하다며 "억까가 너무 심하다"고 황당해했다.

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wjlee@sportschosun.com