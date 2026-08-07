서장훈, 28억에 산 서초동 빌딩 450억에 매물로..420억대 시세 차익

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[스포츠조선 박아람 기자] 농구선수 출신 방송인 서장훈이 소유한 서울 서초구 서초동 소재 빌딩이 450억 원에 매물로 나온 것으로 전해졌다.

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7일 상업용 부동산 플랫폼 디스코와 부동산 업계에 따르면 서장훈이 보유한 다보빌딩은 최근 매매 희망가 450억 원으로 시장에 등록됐다.

1986년 준공된 이 건물은 지하 2층~지상 5층 규모의 근린생활시설로, 대지면적 376.9㎡, 연면적 1474.78㎡다. 서울 지하철 3호선과 신분당선이 지나는 양재역 2번 출구 인근에 위치해 뛰어난 접근성을 갖춘 것으로 평가된다.

서장훈은 외환위기 직후인 2000년 경매를 통해 해당 건물을 약 28억1700만 원에 낙찰받았다. 현재 제시된 가격대로 거래가 이뤄질 경우 단순 계산으로 약 421억8300만 원의 시세 차익이 발생하는 셈이다. 다만 이는 취득세와 리모델링 비용, 보유세, 양도세 등 각종 비용을 제외한 금액이다.

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이 건물은 2022년에도 약 450억 원 수준의 가치가 있는 것으로 평가받은 바 있다. 당시 인근 건물이 약 467억 원에 매물로 나오면서 양재역 출구와 맞닿아 있는 다보빌딩 역시 비슷한 수준의 가치가 거론됐다.

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서장훈은 건물을 매입한 뒤 신축 대신 리모델링을 선택했으며, 현재 건물에는 음식점과 병원, 치과 등 다양한 상업시설이 입점해 있다.

한편 서장훈은 서초동 다보빌딩 외에도 서울 동작구 흑석동과 마포구 서교동에 건물을 보유하고 있는 것으로 알려졌다.

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또한 세입자를 먼저 내보내지 않는 '착한 건물주'로도 잘 알려져 있다. 지난 5일 방송된 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 건물주로부터 퇴거를 통보받은 자영업자의 사연을 접한 뒤 "지금까지 세입자에게 먼저 나가달라고 한 적은 단 한 번도 없다"고 밝힌 바 있다.

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tokkig@sportschosun.com