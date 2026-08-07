최화정은 최고점에 팔았는데…홍진경, '삼전닉스' 하락에 분노 "왜 사라 했어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 홍진경이 '삼전닉스' 하락에 분통을 터뜨렸다.

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6일 홍진경의 유튜브 채널에서는 '삼전닉스 갑자기 떨어진 7가지 이유(with. 최고민수)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

홍진경은 모델 후배들과 삼성전자, SK하이닉스 주식에 대해 공부하기로 했다. 홍진경에게 주식을 알려줄 선생님은 경제 유튜버 최고민수. 최고민수는 홍진경에게 삼전닉스를 사라고 추천해준 인물이었다. 최고민수가 오자마자 모델 박경진은 "오늘 (주식이) 너무 많이 빠졌어요"라고 토로했고 최고민수는 "빠질 때는 계속 빠지는 거죠"라고 덤덤하게 밝혔다. 홍진경은 "선생님이 사라 해서 (지난주부터) 사기 시작했는데 계속 빠져요"라고 밝혔고 최고민수는 "안 팔면 되지"라고 명쾌하게 답했다.

최고민수는 최근 삼전닉스 주식이 계속 하락하는 여러 요인들을 설명했다. 최고민수는 "주식이라는 건 싸게 사서 비쌀 때 팔아야 하지 않냐"고 말했고 홍진경은 "근데 왜 비쌀 때 사라 했냐"고 물어 웃음을 안겼다.

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홍진경은 지난달 절친 엄정화와 만나서도 주식 하락에 대해 이야기했다. 홍진경은 "저희가 헛헛할 일이 있다. 주식도 똑같은 종목 했는데 많이 안 좋다. 요즘 삼전닉스라고 해서 난리인데"라고 토로했다. 엄정화는 "최화정 언니는 있다더라"라고 말했고 홍진경은 최화정에게 전화를 걸어 "삼성전자랑 하이닉스 있냐"고 물었다. 이에 최화정은 "있다. 원래 안 파는데 이번에 아주 최고일 때 처분했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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wjlee@sportschosun.com