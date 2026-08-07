“사주서 입조심 하라고” 정준원, '놀뭐' 태도 논란 이유 있었다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 정준원이 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 출연 이후 소극적인 태도로 화제를 모은 가운데, 과거 공효진과 나눈 대화에서 자신의 성격을 설명한 내용이 다시 관심을 받고 있다.

Advertisement

최근 공효진의 채널 '당분간 공효진'에는 정준원이 게스트로 출연해 함께 호흡을 맞춘 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러' 촬영 비하인드와 자신의 성향에 대해 솔직한 이야기를 전했다.

이 영상은 '놀면 뭐하니?' 방송에 앞서 지난달 30일 공개된 것으로, 공효진의 집에서 편안한 분위기 속에 촬영이 진행됐다. 예능에서 긴장한 모습과 달리 한결 자연스럽게 대화를 이어가는 정준원의 모습이 눈길을 끌었다.

두 사람은 드라마 속 정준원이 맡은 권태성 캐릭터를 언급하며 실제 성격과의 차이도 이야기했다. 공효진은 "웹툰보다 정준원이 연기하는 태성이 더 이상적인 남편 같다"며 함께 연기한 소감을 전하기도 했다.

Advertisement

이날 정준원은 평소 말수가 적은 이유도 털어놨다. 그는 데뷔작 시사회 당시 자신의 목소리가 나오는 것만으로도 긴장해 "속이 울렁거려 화장실에 다녀온 적이 있다"고 회상했고, 자신의 MBTI는 ISTP라고 밝혔다.

Advertisement

공효진이 "평소에도 대답이 짧은 편"이라고 말하자, 정준원은 "선배님이 한마디 하면 두 마디 이상 답하려고 노력한다"며 "누군가 '밥 먹었어?'라고 물으면 '네'라고만 답하는 경우가 많다. 상대가 뭘 먹었는지까지 궁금해하지 않을 수도 있다고 생각하기 때문이다. 그런데 이제는 말을 늘리려고 노력을 하고 있다"라고 설명했다.

이에 공효진은 "한동안은 말을 걸지 않았다. 질문하면 대답하는 게 힘든 사람인 줄 알았다"고 말했고, 정준원은 "말을 하기 전에 생각을 많이 하는 편이다. 사주를 봐주신 분이 '입조심 하라'고 했었다"고 말이 없는 이유를 밝혀 웃음을 자아냈다.

Advertisement

또 정준원은 "성격이 쉽게 바뀌지는 않지만 예전보다는 나아졌다고 생각한다"며 "대화를 어떻게 하면 더 자연스럽게 이어갈 수 있을지 늘 고민한다. 사람들과 친해지는 데도 시간이 오래 걸리는 편"이라고 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

한편 정준원은 지난 1일 방송된 '놀면 뭐하니?'에 공효진과 함께 출연했으나 방송 내내 다소 조용한 모습을 보여 일부 시청자들로부터 소극적이었다는 반응을 얻었다. 반면 일각에서는 긴장과 내향적인 성향이 반영된 모습일 뿐이라며 지나친 해석은 경계해야 한다는 의견도 나오고 있다.

tokkig@sportschosun.com