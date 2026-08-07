'킬쇼2' 빌런 정윤하, 암투병 이겨내고 근육질 몸매 자랑..내장지방 3·체지방률 18.3% '완벽'

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 정윤하가 암 투병을 이겨낸 뒤 한층 건강해진 근황을 공개하며 탄탄한 몸매를 자랑했다.

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정윤하는 7일 자신의 SNS에 "How to be a killer. ? Kusanagi Jin Ver."이라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진과 영상 속 정윤하는 운동에 집중하며 구슬땀을 흘리고 있는 모습이다. 브라톱과 레깅스를 입은 그는 선명하게 드러난 복근과 탄탄한 근육, 군살 없는 늘씬한 몸매로 감탄을 자아냈다.

특히 꾸준한 운동으로 완성한 건강미 넘치는 피지컬이 눈길을 끌었다. 선명한 팔 근육과 탄탄한 하체 라인은 물론, 운동으로 다져진 균형 잡힌 몸매가 시선을 사로잡았다.

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정윤하는 인바디 검사 결과도 함께 공개했다. 공개된 결과지에 따르면 몸통과 양팔의 근육량은 모두 표준 범위에 속했고, 양다리 근육량은 표준 이상으로 측정됐다. 체지방 역시 전 부위가 표준 이하를 기록한 가운데, 내장지방 레벨은 3, 체지방률은 18.3%로 나타나 꾸준한 운동과 자기 관리로 완성한 건강한 몸 상태를 입증했다.

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한편 정윤하는 2007년 광고 모델로 데뷔한 뒤 2018년 영화 '그것만이 내 세상'으로 본격적인 얼굴을 알렸다. 이후 영화 '백두산', 드라마 '마인', '카지노', 영화 '파묘' 등 다양한 작품에 출연하며 차근차근 필모그래피를 쌓아왔다.

지난 2024년에는 암 투병 사실을 고백해 많은 팬들의 응원을 받았다. 이후 꾸준한 치료와 자기 관리로 건강을 회복한 정윤하는 현재 공개 중인 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 글로벌 무장 세력 바빌론의 동아시아 지부 책임자 쿠사나기 역을 맡아 강렬한 존재감을 발산하고 있다.