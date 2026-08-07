채정안, 네일아트 안 하는 이유..‘부의 상징’ 민낯 손발톱 “상류층도 아닌 주제에”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 채정안이 자연스러운 손발톱 관리 철학과 자신만의 뷰티 습관을 공개했다.

Advertisement

지난 6일 채널 '채정안TV'에는 '여름 발각질과 냄새의 전쟁! 제가 정착한 발관리 루틴'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 채정안은 "최근에는 민낯과 손발톱이 부의 상징처럼 여겨진다고 하더라. 특히 손톱이 그렇다"며 화제를 꺼냈다. 이어 "평소에는 네일아트를 하지 않고 발톱 정도만 관리한다"고 자신의 스타일을 소개했다.

그는 "꾸미지 않은 자연스러운 손톱이 오히려 세련되고 고급스러운 이미지로 받아들여지는 것 같다"며 최근 뷰티 트렌드에 대한 생각도 밝혔다.

Advertisement

이어 "상류층 감성이라고들 하는데, 저는 상류층도 아닌 주제에 몇 년째 민낯으로 다녔다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

Advertisement

그러면서도 "그런데 상류층을 지향하더라도. 민낯 손발톱의 기본은 깨끗하고 건강하게 관리된 상태"라며 "기본적인 관리가 가장 핵심"이라고 강조해 눈길을 끌었다.

tokkig@sportschosun.com