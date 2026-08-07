최양락, 팽현숙 건강 이상 고백 "너무 안 좋아 약으로 살아, 얼마 못 살까 걱정"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 최양락이 아내 팽현숙의 건강을 걱정했다.

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5일 유튜브 채널 '양락1번지'에서는 '족상가 김백문의 충격적인 예언 '최양락 내후년에…''라는 제목의 영상이 게재됐다.

최양락 팽현숙 부부는 김백문 족상가를 만나 족상과 손금을 보기로 했다. 최양락의 족상부터 본 김백문은 "발을 보면 애주가로 나온다. 간이 좀 부었다. 간 색깔이 좀 안 좋다"며 "술을 많이 먹다 보니까 장기 기능이 되게 약해졌다. 옛날에는 몰라도 요즘은 금방 쓰러질 수가 있다"고 밝혀 팽현숙을 걱정하게 했다.

이어 팽현숙의 족상도 본 김백문은 "위장 쪽을 주의하셔야 한다"고 밝혔고 최양락은 "위장약을 달고 산다"고 밝혔다.

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김백문은 "작년과 올해 사이에 문서가 보인다. 재수 없으면 놓칠 수도 있는데 놓치진 않고 잡을 거 같다. 큰 문서가 두 개가 보인다. 그 문서를 꼭 잡아야 한다"고 밝혔고 최양락은 "우리 결국 깨지는 거 아니냐. 이혼 문서 아니냐"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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이어 김백문은 두 사람의 사주도 봤다. 김백문은 "조금 있으면 운이 확 트이신다. 사주에도 딱 내후년으로 나온다"고 밝혀 두 사람의 기대를 모았다.

이 가운데 최양락은 고민을 털어놨다. 최양락은 "걱정되는 게 (팽현숙) 건강이 너무 안 좋아서 약으로 산다. 얼마 오래 못 살 거 같다"고 토로했다. 이에 김백문은 팽현숙의 귀, 손금을 보더니 "팽 여사님이 더 오래 살 거 같다"고 안심시켰다.

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wjlee@sportschosun.com