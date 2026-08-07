'뼈말라'된 조이, 가슴뼈 드러난 비키니 자태..군살이 하나도 없네

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[스포츠조선 김소희 기자] 레드벨벳 조이가 군살 하나 없는 탄탄한 몸매를 뽐내며 눈부신 여름 비주얼을 완성했다.

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7일 레드벨벳 공식 SNS에는 신곡 'Surfin' Boy(서핀 보이)'를 홍보하는 짧은 영상이 공개됐다.

영상 속 조이는 해안가를 배경으로 실크 소재의 하늘빛 수영복을 입고 여유로운 분위기를 만끽하고 있다. 바다와 어우러진 청량한 비주얼은 물론, 자연스러운 미소까지 더해져 시선을 사로잡았다.

특히 군살 하나 없는 탄탄한 복근과 잘록한 허리 라인, 길고 가녀린 팔다리가 감탄을 자아냈다. 슬림하면서도 건강미 넘치는 몸매와 독보적인 분위기가 어우러지며 특유의 매력을 한층 배가시켰다.

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앞서 조이는 과거 MBC '나 혼자 산다'에 출연해 '혈당 다이어트'를 하고 있다고 밝힌 바 있다.

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당시 조이는 식사 전 채소를 먼저 먹는 식습관 등을 공개하며 혈당 관리에 신경 쓰고 있다고 전했다.

한편 조이는 가수 크러쉬와 2021년부터 공개 연애 중이다. 또한 조이가 속한 레드벨벳은 지난 3일 여름 미니앨범 'Velvet Summer(벨벳 서머)'를 발매했다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'Surfin' Boy(서핀 보이)'를 비롯해 총 5곡이 수록됐다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com