최현석 셰프 딸, ‘파혼 고민’에 "이별은 아픈 것..더 좋은 인연 올 것" 진심 어린 위로

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 셰프 최현석의 딸 최연수가 파혼으로 힘들어하는 팬의 사연에 자신의 이별 경험을 털어놓으며 진심 어린 위로를 전했다.

Advertisement

최연수는 지난 6일 개인 계정에서 팬들과 '무엇이든 물어보세요' 시간을 진행하며 다양한 질문에 답했다.

이날 한 누리꾼은 "가슴 아픈 이별을 겪어본 적이 있느냐"며 "남자친구와 파혼한 뒤 너무 힘든 시간을 보내고 있다"고 고민을 털어놨다.

이에 최연수는 "당연히 있다"며 "헤어지고 밥도 못 먹고 아주 난리쳤다"고 자신의 이별 경험을 솔직하게 고백했다.

Advertisement

이어 "파혼은 더 힘드실 텐데"라며 "더 좋은 인연 만날 수 있어요. 파혼할 사람이면 뭐 하나는 안 맞는 사람이었던 거다"라고 위로를 전했다.

Advertisement

또 "울고 싶은 날에는 친구들을 자주 만나며 시간을 보내고, 더 좋은 사람을 만나는 그날까지 자신을 위해 열심히 살아가자"고 응원의 메시지를 덧붙였다.

한편 최연수는 2017년 슈퍼모델 선발대회를 통해 얼굴을 알렸으며, 이후 Mnet '프로듀스48'에 출연하며 대중의 관심을 받았다. 이후 드라마 '돈라이 라희' 등에 출연하며 배우로도 활동했다.

Advertisement

최연수는 지난해 10월 밴드 딕펑스의 보컬 김태현과 결혼했으며, 지난 5월 첫아들을 출산했다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com