‘오징어 게임’ 미국판 스핀오프 결국 무산..넷플릭스, 제작 중단 결정

오징어게임

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 케이트 블란쳇이 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임' 마지막 시즌에 미국인 리크루터로 깜짝 등장하면서 데이비드 핀처 감독의 미국판 스핀오프가 본격화되는 것 아니냐는 관측이 나왔지만, 해당 프로젝트가 결국 무산된 것으로 전해졌다.

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미국 매체 더플레이리스트(The Playlist)는 6일(현지시간) 복수의 관계자를 인용해 넷플릭스가 데이비드 핀처 감독이 오랫동안 준비해온 영어권 '오징어 게임' 스핀오프 프로젝트 '헤클러(Heckler·가제)'의 개발을 더 이상 진행하지 않기로 했다고 보도했다.

보도에 따르면 이 프로젝트는 당초 '오징어 게임'의 미국판으로 기획됐으며, 촬영은 영국에서 진행하는 방안이 검토됐다. 각본은 영국 드라마 '유토피아(Utopia)'의 제작자이자 작가인 데니스 켈리가 맡아 데이비드 핀처 감독과 협업할 예정이었다.

데이비드 핀처 감독과 데니스 켈리는 이전에도 간접적인 인연이 있었다. 데이비드 핀처 감독은 한때 HBO에서 '유토피아' 리메이크를 연출할 계획이었지만 제작비 문제로 무산됐고, 이후 넷플릭스 프로젝트를 통해 다시 데니스 켈리와 손을 잡았다.

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관계자들은 넷플릭스가 한동안 한국에서 성공한 '오징어 게임'의 영어권 버전을 적극 추진했지만, 수년간 개발이 이어지는 동안 경영진 변화와 콘텐츠 전략 수정이 이뤄지면서 프로젝트의 우선순위가 낮아졌다고 전했다. 여기에 데이비드 핀처 감독이 영화 '클리프 부스의 모험(The Adventures of Cliff Booth)' 제작에 집중하면서 스핀오프 개발도 동력을 잃은 것으로 알려졌다.

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현재 넷플릭스는 하나의 영어권 스핀오프 대신 국가별 현지화 버전을 검토하는 방향으로 전략을 바꾼 것으로 전해졌다. 프랑스나 노르웨이 등 여러 국가를 배경으로 한 작품이 거론되고 있지만, 이는 내부에서 검토된 가능성일 뿐 실제 제작이 확정된 프로젝트는 없는 것으로 알려졌다.

또한 배우 케이트 블란쳇이 해당 스핀오프에 출연할 예정이었다는 주장도 사실이 아닌 것으로 전해졌다. 관계자들은 이번 프로젝트가 블란쳇이나 그가 연기한 미국인 리크루터 캐릭터를 염두에 두고 개발된 작품은 아니었다고 설명했다.

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앞서 2024년에는 데이비드 핀처 감독이 넷플릭스와 함께 영어권 '오징어 게임' 시리즈를 개발 중이라는 보도가 나왔고, 일부에서는 2026년 촬영에 돌입할 것이라는 전망도 제기됐다. 그러나 넷플릭스는 프로젝트의 제작 여부나 제목, 일정 등을 공식적으로 발표한 적은 없다.

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한편 황동혁 감독이 연출한 '오징어 게임'은 2025년 시즌3를 끝으로 막을 내렸으며, 넷플릭스는 리얼리티 예능 '오징어 게임: 더 챌린지' 등을 통해 세계관을 확장하고 있다.

데이비드 핀처 감독은 현재 브래드 피트 주연의 영화 '클리프 부스의 모험' 후반 작업을 진행 중이다.

tokkig@sportschosun.com