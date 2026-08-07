이종혁, 39도 폭염 속 야외촬영 고충 "스태프들은 그늘에서 쉬는데.."

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이종혁이 기록적인 폭염 속 야외 촬영 현장을 공개하며 고충을 털어놨다.

Advertisement

이종혁은 7일 자신의 SNS에 "일하시는 분들도 그늘에서 쉬는데… 우린 다 찍어야 내려간다. 유물 발굴 프로젝트 드라마…"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 낮 최고기온이 39도까지 치솟은 무더위 속 드라마 촬영 현장이 담겼다. 뜨거운 햇볕이 내리쬐는 야외에서 스태프들은 무거운 촬영 장비를 옮기며 분주하게 움직였고, 배우와 제작진 모두 폭염과 사투를 벌이는 모습이었다.

특히 잠시 그늘에서 더위를 식히는 스태프들과 달리, 촬영이 진행되는 동안에는 끝까지 현장을 지켜야 하는 배우들의 고충이 고스란히 전해졌다. 이종혁의 "우린 다 찍어야 내려간다"는 짧은 한마디에서는 기록적인 폭염 속에서도 촬영을 이어가야 하는 현장의 현실이 엿보였다.

Advertisement

한편 이종혁은 최근 영화 와인드업: 더 무비'을 통해 관객을 만났다. '와인드업: 더 무비'는 스트라이크를 던질 수 없는 고교 야구 투수와 그의 매니저를 자처하는 전학생, 두 소년의 반짝이고 순수한 우정을 그리는 스포츠 성장 드라마다.