별, ♥하하와 결혼 결심 이유 "의료사고 당한 식물인간 父 만난 후..우리 가족 돼 영광이라고"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 별이 의료사고로 식물인간이 된 아버지를 10년간 간병했던 가족의 사연과 남편 하하에게 깊은 위로를 받았던 순간을 털어놨다.

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6일 컴패션 유튜브 채널에는 '누구나 아는 하하♥별 부부의 누구도 몰랐던 진짜 이야기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 별은 데뷔 당시를 떠올리며 "데뷔곡이 너무 잘됐다. 첫 방송하고 2주 차에 1위 후보가 돼서 1위를 했고, 데뷔한 그해에 여자 신인상을 받았다"고 말했다.

이어 "신인임에도 회사에서 단독 콘서트를 마련해줘서 첫 콘서트를 열려고 준비하는 과정에서 아빠가 위내시경 검사를 받다가 식도와 후두 쪽에 상처가 생기면서 급성 세균 감염이 됐다"고 털어놨다.

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별은 "상처 부위에 염증을 도려내는 수술을 하려고 병원에 입원했는데 누워계시는 동안 갑자기 미열이 생겨서 CT 촬영하러 CT실에 들어갔다가 약물 쇼크로 심정지가 왔다"며 "빠른 처치가 이뤄지지 못해서 뇌에 산소 공급이 몇 분 동안 되지 않았기 때문에 뇌 손상을 입고 중환자실에 들어갔다"고 회상했다.

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의료사고 이후 아버지는 10년 동안 식물인간 상태로 누워 지냈고, 가족 모두가 간병에 매달렸다. 별은 "자신의 꿈은 펼쳐보지도 못한 채 아빠 병수발했던 오빠의 20대를 생각하면 나보다도 가엽다"며 눈시울을 붉혔다. 그러면서 "누워계시는 아빠와 그 옆에 엄마와 오빠를 보면 내가 힘들다고 말할 수 없었다"고 고백했다.

이후 시간이 흐른 뒤 하하의 적극적인 구애를 받아들이고 가족을 소개했던 일화도 전했다. 별은 "누워계신 아빠를 뵙고 돌아오는 길에 한 마디도 말을 안 하더라. 어떻게 보면 남자 입장에서는 냉정하게 이야기하면 짐일 수도 있는 부분이니까 '실제로 보니까 아빠가 많이 중환자시죠? 생각이 많아요?'라고 물어봤다"며 당시를 떠올렸다.

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그는 "갑자기 남편이 눈시울이 붉어지면서 '너무 영광이다. 내가 이 집안에 들어오게 돼서 너무 영광이다'라고 했다"며 "(남편이 봤을 때) 우리 가족이 너무 화목하고, 자신이 꿈꿨던 가정이었던 거다. 서로 사랑하고 위해주는 모습에 남편이 '나는 앞으로 이 가족과 함께라면 겁날 게 없을 것 같고, 다 이겨낼 수 있다'고 했다"고 말했다.

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별은 "그게 얼마나 위로가 됐는지 모른다. '고생했어', '장하다' 이 말보다도 나의 10년의 세월을 알아봐 준 정말 첫 번째 사람이었던 것 같다"며 "그 사람과 결혼한 게 나도 오히려 영광이었던 순간이었다"며 애정을 드러냈다.

하지만 별은 결혼식을 한 달 앞둔 상태에서 아버지를 떠나보내는 아픔을 겪었다고. 그는 "남편과는 혼인신고를 했기 때문에 상주 자격이 있었다. 삼일장을 같이 했다"고 말했다.

이어 "우리 가족 통틀어서 가장 많이 울어서 누가 보면 진짜 아들인 줄 알 정도로 많이 울었다. 그렇게 큰일을 같이 치르게 되면서 바로 가족이 됐다"고 전했다.